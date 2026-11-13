După un an de declin, economia revine pe plus: surpriză pozitivă în trimestrul al treilea

Scris de Iulian Budusan Publicat: 13 nov. 2026, 09:26

Economia României dă semne timide de revenire. În trimestrul al treilea din 2026, PIB-ul a crescut cu 0,1% față de aceeași perioadă a anului trecut, pe serie brută, și cu 0,3% pe serie ajustată sezonier, potrivit datelor INS.

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