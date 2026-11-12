Alexandru Nazare, avertisment privind situația financiară a României: „Am mers și mergem în continuare pe sârmă”

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 13 nov. 2026, 00:00

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, confirmă că România se confruntă cu riscuri importante în ceea ce privește evaluarea făcută de agențiile internaționale de rating. Oficialul a declarat joi seară că avertismentele prezentate de președintele Nicușor Dan sunt întemeiate și că țara noastră a traversat mai multe momente dificile din punct de vedere financiar.

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