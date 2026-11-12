Alexandru Nazare, avertisment privind situația financiară a României: „Am mers și mergem în continuare pe sârmă”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, confirmă că România se confruntă cu riscuri importante în ceea ce privește evaluarea făcută de agențiile internaționale de rating. Oficialul a declarat joi seară că avertismentele prezentate de președintele Nicușor Dan sunt întemeiate și că țara noastră a traversat mai multe momente dificile din punct de vedere financiar.
Invitat în cadrul unei emisiuni televizate, ministrul a descris situația bugetară drept una delicată, afirmând că România trebuie să ia în continuare decizii prudente pentru a evita deteriorarea calificativului de țară.
Alexandru Nazare: România a traversat mai multe momente critice
Șeful de la Finanțe a susținut că evaluarea făcută de Nicușor Dan cu privire la pericolele asociate agențiilor de rating este corectă. Potrivit lui Alexandru Nazare, România a fost aproape de situații dificile atât în cursul anului 2025, cât și în vara acestui an.
Cu toate acestea, Alexandru Nazare nu consideră că România se află în prezent în situația de a ajunge sub monitorizarea Fondului Monetar Internațional sau de a încheia un nou acord cu instituția financiară.
În ce condiții ar putea România să evite un acord cu FMI
Ministrul Finanțelor a explicat că există în continuare oportunități care pot fi valorificate pentru a menține stabilitatea economică și pentru a evita intervenția unei monitorizări internaționale.
Oficialul a subliniat însă că evoluția depinde în mare măsură de hotărârile financiare pe care le vor lua autoritățile române.
Acesta a adăugat că România poate evita și coborârea în categoria „junk”, considerată nerecomandată investițiilor, dacă va adopta măsuri responsabile și va urmări îmbunătățirea ratingului de țară.
Ce consecințe ar avea retrogradarea României în categoria „junk”
Alexandru Nazare a atras atenția că pierderea calificativului recomandat investitorilor ar putea produce efecte serioase asupra economiei și populației.
O asemenea retrogradare ar afecta încrederea investitorilor și ar putea complica accesul României la finanțare, cu posibile consecințe economice și sociale importante.
Nicușor Dan a prezentat cifrele privind deficitul bugetar
Declarațiile ministrului vin după ce președintele Nicușor Dan a vorbit, marți, despre dezechilibrul dintre veniturile și cheltuielile statului.
Potrivit șefului statului, bugetul României pentru 2026 a fost construit pe venituri de aproximativ 730 de miliarde de lei și cheltuieli de circa 860 de miliarde de lei. Diferența reprezintă deficitul pe care statul trebuie să îl acopere prin împrumuturi.
Nicușor Dan a insistat asupra necesității respectării angajamentelor asumate de România în fața piețelor financiare. Președintele a avertizat că orice abatere de la traiectoria fiscală stabilită poate afecta credibilitatea țării și poate amplifica riscurile legate de capacitatea de plată a datoriilor.