BNR menține dobânda-cheie la 6,50% pe an. Ce se întâmplă cu ratele românilor

Banca Națională a României (BNR) menține rata dobânzii de politică monetară la 6,50% pe an, în urma ședinței Consiliului de Administrație din 12 noiembrie 2026. Potrivit noilor estimări ale băncii centrale, inflația va continua să crească ușor în ultimele luni ale anului, urmând să intre în intervalul țintei abia în primul trimestru din 2028.
Decizia BNR vine într-un context economic marcat de presiuni inflaționiste, scumpirea energiei și a carburanților, precum și de incertitudini generate de evoluțiile geopolitice și de măsurile de consolidare fiscală.
Consiliul de administrație al BNR a hotărât, totodată, menținerea dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50% pe an și a dobânzii la facilitatea de depozit la 5,50% pe an. De asemenea, nivelurile actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit rămân neschimbate.
Inflația va crește ușor până la finalul anului 2026
Potrivit prognozei incluse în Raportul asupra inflației, ediția noiembrie 2026, rata anuală a inflației va înregistra o creștere ușoară în ultimele luni ale acestui an. Principalii factori sunt scumpirile recente ale combustibililor și energiei, dar și evoluția cursului de schimb al leului.
Ulterior, inflația ar urma să intre pe o traiectorie gradual descendentă, însă revenirea în interiorul intervalului țintei BNR este estimată abia în trimestrul I din 2028.
Banca centrală explică această evoluție prin efectele de bază dezinflaționiste asociate scumpirilor provocate în 2026 de șocul energetic și de seceta severă, dar și prin intensificarea presiunilor dezinflaționiste generate de factorii fundamentali ai economiei.
Un rol important îl va avea deficitul de cerere agregată, care este estimat să se adâncească în a doua jumătate a anului 2026, pe fondul măsurilor de corecție bugetară și al crizei energetice.
Prețurile energiei și petrolului, principalele riscuri pentru inflație
BNR avertizează că perspectiva inflației rămâne expusă unor incertitudini importante, în special în ceea ce privește evoluția prețului energiei electrice și a cotației internaționale a petrolului.
O eventuală continuare a scumpirii țițeiului ar putea genera efecte în lanț asupra prețurilor altor materii prime, precum și asupra costurilor bunurilor intermediare și finale comercializate pe piețele internaționale.
În plus, conflictul din Orientul Mijlociu și criza energetică reprezintă riscuri importante atât pentru evoluția economiei românești, cât și pentru puterea de cumpărare a populației și activitatea companiilor.
BNR atrage atenția că aceste evoluții pot afecta încrederea consumatorilor, profiturile firmelor și costurile de finanțare, inclusiv prin deteriorarea perspectivelor economice la nivel european și mondial.
BNR menține dobânda-cheie în contextul incertitudinilor economice
Decizia de menținere a dobânzii de politică monetară la 6,50% reflectă evaluarea BNR asupra evoluției inflației și a riscurilor economice interne și internaționale.
Banca centrală consideră că un mix echilibrat de politici macroeconomice, alături de implementarea reformelor structurale și utilizarea eficientă a fondurilor europene, este esențial pentru stabilitatea macroeconomică și susținerea creșterii economice pe termen lung.
Totodată, absorbția fondurilor europene este considerată importantă pentru compensarea parțială a efectelor restrictive generate de consolidarea bugetară și de conflictul din Orientul Mijlociu.
BNR a transmis că va monitoriza în continuare evoluțiile economice și financiare și este pregătită să utilizeze instrumentele disponibile pentru asigurarea stabilității prețurilor pe termen mediu și menținerea stabilității financiare.