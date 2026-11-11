Leul pierde teren în fața valutelor. Euro continuă să crească, iar dolarul american înregistrează un salt spectaculos

Dolarul american înregistrează cea mai mare creștere în raport cu leul, potrivit cursului anunțat miercuri de BNR. Euro continuă să se aprecieze, în timp ce lira sterlină și francul elvețian pierd teren.
Potrivit cursului valutar anunțat miercuri de Banca Națională a României (BNR), dolarul american a ajuns la 4,7991 lei, comparativ cu 4,7617 lei în ședința de marți. Creșterea este de 0,0374 lei, respectiv 3,74 bani, ceea ce reprezintă cea mai importantă apreciere înregistrată în rândul celor patru valute analizate.
Euro continuă să crească la cursul BNR
Euro a fost cotat miercuri de BNR la 5,3460 lei, în ușoară creștere față de valoarea de 5,3443 lei înregistrată în ședința precedentă.
Moneda europeană a câștigat 0,0017 lei, echivalentul a 0,17 bani, confirmând continuarea tendinței de apreciere în raport cu leul. Evoluția indică o nouă depreciere, de mică amploare, a monedei naționale în fața euro.
Lira sterlină și francul elvețian se depreciază în raport cu leul
În timp ce dolarul american și euro au înregistrat creșteri, lira sterlină a avut o evoluție inversă la cursul valutar publicat de BNR.
Moneda britanică a fost cotată miercuri la 6,3924 lei, față de 6,3946 lei în ședința de marți. Astfel, lira sterlină a pierdut 0,0022 lei, respectiv 0,22 bani, în raport cu moneda națională.
O scădere mai accentuată a fost consemnată în cazul francului elvețian. Acesta a ajuns la 5,7879 lei, comparativ cu 5,8052 lei în ziua precedentă.
Diferența de 0,0173 lei, echivalentă cu 1,73 bani, reprezintă cea mai mare depreciere dintre cele patru valute analizate în ședința de miercuri a BNR.