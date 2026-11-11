Leul pierde teren în fața valutelor. Euro continuă să crească, iar dolarul american înregistrează un salt spectaculos

Publicat 11 nov. 2026, 13:26 Actualizat 11 nov. 2026, 13:27

Dolarul american înregistrează cea mai mare creștere în raport cu leul, potrivit cursului anunțat miercuri de BNR. Euro continuă să se aprecieze, în timp ce lira sterlină și francul elvețian pierd teren.

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