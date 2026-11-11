Miliardarul ucrainean care a pus fabrica de țevi din Iași pe butuci. Rinat Ahmetov lasă pe drumuri peste 200 de angajați români

O fabrică importantă din industria siderurgică românească își oprește activitatea la mai puțin de un an după ce a fost preluată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov.
Metinvest Tubular, fosta fabrică ArcelorMittal din Iași, cunoscută de-a lungul timpului și sub numele de Tepro, pregătește concedierea colectivă a aproape 200 de angajați. Compania pune decizia pe seama dificultăților de aprovizionare cu materie primă, provocate de războiul din Ucraina, dar și a noilor restricții europene privind importurile de oțel.
Fabrica din Iași se confruntă cu probleme majore în aprovizionarea cu oțel laminat la cald, materia primă necesară pentru fabricarea țevilor. O mare parte din acest material provenea din Ucraina, însă atacurile rusești asupra infrastructurii industriale au afectat capacitatea de producție și livrările către unitatea din România.
La aceste dificultăți s-au adăugat și schimbările din politica comercială a Uniunii Europene, care au complicat importurile de oțel din afara spațiului comunitar.
Potrivit reprezentanților Metinvest, noile contingente tarifare introduse de Uniunea Europeană limitează cantitățile de oțel care pot fi importate în condiții preferențiale. După epuizarea acestor contingente, importurile sunt supuse unor taxe suplimentare, ceea ce crește costurile de producție.
Compania susține că aceste măsuri au afectat competitivitatea fabricii și au făcut tot mai dificilă menținerea activității în actualele condiții economice.
Închiderea fabricii este cu atât mai neașteptată cu cât, după preluarea unității, grupul Metinvest anunțase o creștere a producției. În lunile iunie și iulie, fabrica din Iași ajunsese să producă aproximativ 9.000 de tone lunar, comparativ cu circa 4.000 de tone înregistrate în 2025.
Planurile noului proprietar erau mult mai ambițioase: producția anuală urma să ajungă la aproximativ 170.000 de tone, ceea ce ar fi însemnat o extindere importantă a activității.
În prezent, viitorul fabricii Metinvest Tubular din Iași este incert. Conducerea grupului analizează mai multe scenarii, printre care vânzarea unității industriale sau oprirea definitivă a producției.
Decizia ar afecta aproape 200 de angajați și reprezintă o nouă lovitură pentru industria românească, în condițiile în care fabrica fusese preluată cu mai puțin de un an în urmă, cu planuri de dezvoltare și creștere a producției.