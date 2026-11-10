Primul termen de judecată, stabilit chiar în ziua înregistrării cererii sau în maximum două zile, în cauzele urgente. UNBR cere extinderea măsurii la nivel național

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) salută măsurile adoptate de conducerile instanțelor din circumscripția Curții de Apel Pitești, prin care se urmărește reducerea timpului de așteptare în dosarele care necesită o intervenție judiciară urgentă. Uniunea consideră că această practică ar trebui extinsă și la nivelul celorlalte instanțe din țară.
Potrivit informațiilor comunicate de Curtea de Apel Pitești și preluate de UNBR, pentru anumite categorii de cereri urgente, primul termen de judecată poate fi stabilit în termen de una-două zile de la înregistrare sau chiar în aceeași zi, dacă situația o impune. De asemenea, pentru cauzele vizate, instanțele au stabilit ca primul termen să nu depășească 14 zile de la data înregistrării cererii.
Printre cererile care beneficiază de aceste măsuri se numără ordonanțele președințiale, cererile de suspendare provizorie a executării silite, cele privind suspendarea actelor administrative până la pronunțarea instanței de fond, precum și solicitările referitoare la protecția persoanelor vulnerabile.
Noile măsuri au fost adoptate în aplicarea modificărilor aduse Regulamentului de ordine interioară al instanțelor judecătorești, prin Hotărârea Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.961 din 15 octombrie 2026.
UNBR: „Timpul de reacție al instanței poate fi decisiv”
Reprezentanții UNBR subliniază că stabilirea rapidă a primului termen de judecată poate avea un impact direct asupra protecției drepturilor persoanelor care se adresează instanțelor, în special în situațiile în care întârzierea intervenției judiciare poate produce consecințe greu de înlăturat.
Uniunea amintește că a susținut constant, în cadrul consultărilor cu CSM privind gestionarea activității instanțelor, necesitatea introducerii unor mecanisme care să țină cont de caracterul urgent al anumitor cauze și să garanteze accesul efectiv la justiție.
În acest context, UNBR apreciază că măsurile adoptate de Curtea de Apel Pitești reprezintă un exemplu concret de aplicare a noilor reglementări, în beneficiul persoanelor care solicită intervenția instanțelor.
Curtea de Apel Pitești analizează extinderea categoriilor de cauze urgente
Potrivit informațiilor transmise, Curtea de Apel Pitești intenționează să continue evaluările pentru identificarea altor categorii de dosare în care se impune stabilirea primului termen de judecată într-un interval foarte scurt.
La rândul său, UNBR anunță că va continua dialogul cu CSM și cu instanțele judecătorești pentru a urmări aplicarea noilor dispoziții și pentru a identifica alte categorii de cauze care ar putea beneficia de mecanisme similare.
Totodată, organizația susține extinderea acestor bune practici la nivel național, cu respectarea principiului repartizării aleatorii a cauzelor și a tuturor garanțiilor procesuale.