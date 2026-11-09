Iradierea de mare precizie a leziunilor tumorale

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 nov. 2026, 09:16

Radioterapia modernă permite administrarea unor doze mari de radiație într-o zonă foarte bine delimitată. Această precizie este importantă mai ales atunci când tumora se află în apropierea unor organe sau structuri sensibile.

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