Iradierea de mare precizie a leziunilor tumorale

Radioterapia modernă permite administrarea unor doze mari de radiație într-o zonă foarte bine delimitată. Această precizie este importantă mai ales atunci când tumora se află în apropierea unor organe sau structuri sensibile.
Stereotaxia este o tehnică utilizată în radioterapie pentru localizarea foarte precisă a unei leziuni și administrarea radiației cu ajutorul unor fascicule orientate din mai multe direcții. Planificarea tratamentului se bazează pe investigații imagistice, precum CT și RMN, iar poziționarea pacientului este controlată riguros. În funcție de localizarea tumorii, tratamentul poate fi realizat prin radiochirurgie stereotactică sau radioterapie stereotactică extracraniană.
Tehnica este utilizată pentru anumite tumori cerebrale, metastaze și leziuni selectate din plămâni, ficat sau alte organe. Prin concentrarea radiației asupra țintei, țesuturile sănătoase din jur sunt protejate cât mai mult posibil. Un alt avantaj important este posibilitatea administrării tratamentului într-un număr redus de ședințe, în funcție de dimensiunea și localizarea leziunii.
Ai grijă de tine!
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