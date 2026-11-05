Ce efecte are pâinea cu acid folic asupra organismului. Puțină lume știe acest lucru

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 5 nov. 2026, 23:45

Pâinea preparată din făină îmbogățită cu acid folic ar putea deveni un aliment important în prevenirea unor afecțiuni congenitale grave. Marea Britanie se pregătește să introducă obligativitatea adăugării vitaminei B9 în făina de grâu destinată panificației, începând din decembrie 2026. Măsura urmărește reducerea riscului de apariție a defectelor de tub neural la bebeluși, iar beneficiile acestei vitamine sunt importante în special înainte de concepție și în primele săptămâni de sarcină.

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