Ce efecte are pâinea cu acid folic asupra organismului. Puțină lume știe acest lucru

Pâinea preparată din făină îmbogățită cu acid folic ar putea deveni un aliment important în prevenirea unor afecțiuni congenitale grave. Marea Britanie se pregătește să introducă obligativitatea adăugării vitaminei B9 în făina de grâu destinată panificației, începând din decembrie 2026. Măsura urmărește reducerea riscului de apariție a defectelor de tub neural la bebeluși, iar beneficiile acestei vitamine sunt importante în special înainte de concepție și în primele săptămâni de sarcină.
Ce este acidul folic și cum acționează în organism
Acidul folic reprezintă forma sintetică și stabilă a vitaminei B9, utilizată în suplimente alimentare și în procesul de fortificare a unor produse alimentare.
Această vitamină participă la procese esențiale pentru buna funcționare a organismului, printre care sinteza ADN-ului, diviziunea celulară și formarea globulelor roșii. De asemenea, contribuie la dezvoltarea sistemului nervos.
Folații se găsesc în mod natural în numeroase alimente, în special în legumele cu frunze verzi, broccoli, linte, fasole și citrice. Acidul folic adăugat în făină reprezintă o modalitate prin care aportul de vitamina B9 poate fi crescut la nivelul populației.
De ce este important acidul folic înainte de sarcină și în primele săptămâni
Un aport corespunzător de vitamina B9 este deosebit de important pentru femeile care își doresc un copil sau care se află la începutul sarcinii.
În primele săptămâni după concepție se formează structuri esențiale ale sistemului nervos al embrionului, inclusiv tubul neural, din care se dezvoltă ulterior creierul și măduva spinării. Deficiența de folați în această perioadă poate crește riscul unor malformații congenitale grave.
Un aport adecvat de acid folic contribuie la diminuarea riscului de apariție a unor defecte de tub neural, precum spina bifida și anencefalia. Aceste afecțiuni pot avea consecințe severe asupra dezvoltării copilului.
Marea Britanie introduce acid folic în făina de grâu din decembrie 2026
Autoritățile britanice au anunțat încă din 2024 intenția de a introduce obligativitatea fortificării făinii de grâu cu acid folic. Măsura urmează să intre în vigoare în decembrie 2026 și vizează făina utilizată pentru fabricarea produselor de panificație.
În prezent, făina de grâu din Marea Britanie este deja îmbogățită prin lege cu fier, calciu, niacină și tiamină, arată BBC News. Adăugarea vitaminei B9 vine ca o măsură suplimentară de sănătate publică, menită să reducă numărul defectelor congenitale asociate deficitului de folați.
Potrivit estimărilor autorităților britanice, fortificarea făinii ar putea duce la o reducere de aproximativ 20% a cazurilor de defecte de tub neural. Proiecția ar echivala cu prevenirea a circa 200 de sarcini afectate în fiecare an, arată WebMD.
Introducerea acidului folic în făina de grâu este o intervenție simplă, cu potențial important pentru prevenirea unor afecțiuni care pot afecta copilul încă din primele etape ale dezvoltării.