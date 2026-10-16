Cea mai sănătoasă pâine pentru o îmbătrânire sănătoasă. Ce recomandă nutriționiștii

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 16 oct. 2026, 23:27

Pâinea nu trebuie eliminată din alimentație odată cu înaintarea în vârstă. Dimpotrivă, alegerea unui sortiment bogat în nutrienți poate contribui la menținerea sănătății digestive, la reglarea glicemiei și la protejarea masei musculare. Nutriționiștii recomandă în special pâinea din cereale integrale germinate, dar și pâinea cu maia preparată din făină integrală, datorită conținutului de fibre și proteinelor.

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