Cea mai sănătoasă pâine pentru o îmbătrânire sănătoasă. Ce recomandă nutriționiștii
Pâine / Sursa foto - Pixabay
Pâinea nu trebuie eliminată din alimentație odată cu înaintarea în vârstă. Dimpotrivă, alegerea unui sortiment bogat în nutrienți poate contribui la menținerea sănătății digestive, la reglarea glicemiei și la protejarea masei musculare. Nutriționiștii recomandă în special pâinea din cereale integrale germinate, dar și pâinea cu maia preparată din făină integrală, datorită conținutului de fibre și proteinelor.
Pe măsură ce organismul îmbătrânește, nevoile nutriționale se pot modifica. Digestia poate deveni mai lentă, iar menținerea masei musculare necesită o atenție sporită. În aceste condiții, alimentele care furnizează nutrienți esențiali și contribuie la menținerea unui nivel echilibrat al glicemiei pot avea un rol important într-o dietă sănătoasă.
Pâinea din cereale germinate, una dintre cele mai bune alegeri
Pâinea din cereale germinate se numără printre variantele recomandate de specialiști pentru persoanele care își doresc să îmbătrânească sănătos. Aceasta este preparată din boabe integrale care au început procesul de germinare înainte de a fi transformate în produsul final.
Prin germinare, anumite substanțe nutritive din cereale pot deveni mai ușor accesibile organismului. În același timp, fibrele sunt păstrate, ceea ce face ca acest tip de pâine să reprezinte o alternativă nutritivă la produsele obținute din făină albă rafinată.
Alyssa Simpson, dietetician specializat în sănătatea digestivă, a explicat pentru publicația Health că germinarea poate îmbunătăți disponibilitatea nutrienților din cerealele integrale, un avantaj important în contextul unei alimentații menite să susțină sănătatea pe termen lung.
Un alt beneficiu este reprezentat de combinația dintre fibre și proteine. Acestea contribuie la instalarea senzației de sațietate și pot încetini absorbția carbohidraților, favorizând un răspuns glicemic mai echilibrat, în funcție de compoziția produsului și de restul mesei.
De ce sunt importante fibrele și proteinele după o anumită vârstă
Odată cu înaintarea în vârstă, organismul poate deveni mai puțin eficient în menținerea masei musculare. Din acest motiv, aportul adecvat de proteine este esențial pentru păstrarea forței și a mobilității.
Lisa Andrews, dietetician și specialist în nutriție, atrage atenția asupra sortimentelor de pâine din cereale germinate care combină cerealele integrale cu leguminoasele. O astfel de formulă poate crește aportul de proteine și poate oferi toți cei nouă aminoacizi esențiali, în funcție de ingredientele utilizate și de proporțiile acestora.
Fibrele au, la rândul lor, un rol important în funcționarea sistemului digestiv. Consumul regulat al acestora poate contribui la prevenirea constipației, la menținerea sațietății și la controlul nivelului de colesterol, în cadrul unei alimentații echilibrate.
Kaytee Hadley, dietetician specializat în medicina funcțională, subliniază că pâinea din cereale germinate poate furniza mai multe fibre și proteine decât variantele realizate din făină rafinată.
Totuși, valorile nutriționale diferă de la un produs la altul. De aceea, este important ca persoanele care vor să facă o alegere sănătoasă să verifice eticheta și să compare cantitățile de fibre, proteine, zaharuri și sare.
Pâinea cu maia din făină integrală, o alternativă pentru digestie
O altă variantă recomandată de nutriționiști este pâinea cu maia realizată din făină integrală. Aceasta păstrează o mare parte dintre fibrele și nutrienții bobului de cereală, spre deosebire de produsele obținute predominant din făină albă.
Avantajul pâinii cu maia constă și în procesul de fermentare naturală, în care sunt implicate drojdii și bacterii lactice. Acestea transformă o parte dintre componentele aluatului și pot influența modul în care produsul final este tolerat de organism.
Potrivit specialiștilor citați de Health, fermentarea poate face anumite sortimente de pâine mai ușor de digerat pentru unele persoane. Efectele depind însă de rețetă, de durata fermentării și de sensibilitățile individuale.
Alyssa Simpson recomandă alegerea pâinii cu maia preparate din făină integrală și fermentate natural. Produsele care folosesc drojdie obișnuită și adaosuri acide pentru a reproduce gustul specific al maielei nu urmează neapărat același proces de fermentare.
Chiar dacă microorganismele vii nu rezistă, în general, temperaturilor din timpul coacerii, fermentarea poate modifica structura unor componente ale aluatului. Astfel, pâinea poate avea caracteristici diferite în ceea ce privește digestibilitatea și răspunsul glicemic.
Pentru persoanele în vârstă, pâinea integrală cu maia poate reprezenta o modalitate de a include în dietă carbohidrați, fibre și proteine. Aceste substanțe nutritive pot contribui la sănătatea digestivă și cardiovasculară, în cadrul unui stil de viață echilibrat.
Cum alegi pâinea potrivită pentru o îmbătrânire sănătoasă
Nutriționiștii recomandă câteva criterii simple care pot ajuta consumatorii să identifice produsele cu o valoare nutritivă mai bună.
1. Alege pâinea din cereale integrale. Verifică lista ingredientelor și caută produse în care făina integrală este ingredientul principal. Cerealele integrale păstrează componentele bobului, inclusiv fibrele și o parte importantă dintre vitamine și minerale.
2. Încearcă pâinea din cereale germinate. Procesul de germinare poate crește disponibilitatea anumitor nutrienți, iar unele sortimente furnizează cantități apreciabile de fibre și proteine.
3. Optează pentru maia fermentată natural. Pâinea cu maia din făină integrală poate fi o alegere potrivită pentru persoanele care o tolerează mai bine. Totuși, toleranța diferă de la un individ la altul.
4. Verifică aportul de fibre și proteine. Acestea sunt importante pentru digestie, sațietate și menținerea masei musculare. Compararea etichetelor te poate ajuta să alegi un produs care răspunde mai bine nevoilor tale.
5. Fii atent la zahăr și sare. Unele produse comercializate drept pâine integrală pot conține ingrediente adăugate în cantități variabile. O listă de ingrediente simplă și informațiile nutriționale te pot ajuta să faci o alegere informată.
Trebuie eliminată pâinea din alimentație odată cu înaintarea în vârstă?
Nu. Pâinea poate face parte dintr-o alimentație sănătoasă și la vârste înaintate, atât timp cât sortimentul și cantitatea sunt adaptate nevoilor individuale.
Pâinea din cereale integrale germinate și cea cu maia din făină integrală sunt două opțiuni care merită luate în considerare datorită conținutului de fibre și altor nutrienți. Beneficiile lor depind însă de compoziția exactă a produsului și de alimentația în ansamblu.
Pentru o îmbătrânire sănătoasă, specialiștii recomandă o dietă variată, care să includă legume, fructe, leguminoase, cereale integrale și surse adecvate de proteine. Activitatea fizică regulată, hidratarea și adaptarea alimentației la eventualele probleme de sănătate completează aceste măsuri.
Nu există un singur tip de pâine perfect pentru toată lumea. Cu toate acestea, sortimentele integrale, inclusiv cele din cereale germinate sau fermentate natural cu maia, pot fi alegeri mai nutritive decât pâinea obținută din făină rafinată.
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