Schimbări majore. Pâinea nu va mai fi pâine! Denumirea ar putea fi permisă doar în anumite condiții
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Schimbări importante ar putea apărea pe piața produselor de panificație din România. Noi reguli ar putea stabili ce produse pot fi comercializate sub denumirea de „pâine”, în funcție de compoziție și de modul în care sunt fabricate.
Pâinea vândută în România ar putea avea o rețetă stabilită prin lege. Un proiect legislativ aflat în dezbaterea Camerei Deputaților prevede ca denumirea de „pâine” să fie rezervată produselor realizate exclusiv din patru ingrediente: făină albă de grâu, apă, drojdie și sare. Produsele care conțin zahăr, grăsimi, aditivi, amelioratori sau alte ingrediente ar urma să fie comercializate sub denumirea de „specialitate de panificație”.
Inițiatorii proiectului susțin că modificarea urmărește să ofere consumatorilor informații mai clare la raft și să facă diferența între pâinea tradițională și produsele de panificație cu ingrediente suplimentare.
Dacă proiectul va fi adoptat în forma actuală, producătorii vor trebui să își adapteze rețetele și modul de etichetare pentru a respecta noile cerințe. Măsura ar putea schimba inclusiv denumirile sub care sunt vândute unele dintre produsele întâlnite frecvent în brutării și supermarketuri.
Pâinea ar putea avea doar patru ingrediente
Potrivit proiectului de lege, pâinea ar trebui să fie obținută exclusiv din făină albă de grâu, apă, drojdie și sare. Orice ingredient suplimentar ar putea determina încadrarea produsului într-o altă categorie, cea a specialităților de panificație.
Printre ingredientele vizate se numără zahărul, îndulcitorii, grăsimile, aditivii alimentari și amelioratorii utilizați în anumite rețete industriale.
Inițiatorii consideră că o asemenea delimitare ar contribui la o mai bună informare a cumpărătorilor, care ar putea identifica mai ușor produsele în funcție de compoziția lor.
Propunerea nu înseamnă însă că produsele cu semințe sau alte ingrediente suplimentare ar urma să dispară din magazine, ci că acestea ar putea fi comercializate sub o denumire diferită, dacă proiectul devine lege în această formă.
Ce spun brutarii despre noile reguli pentru pâine
Ideea unei rețete simple pentru pâine este susținută și de unii reprezentanți ai sectorului. Proprietara unei brutării, care a absolvit un liceu de specialitate, consideră că produsul de bază ar trebui să păstreze o compoziție cât mai naturală.
„Pâinea trebuie să fie cât mai naturală”, afirmă aceasta.
În opinia sa, pâinea tradițională era preparată din făină, drojdie, sare și apă. Totuși, ea atrage atenția că denumirea de pe etichetă nu schimbă neapărat preferințele cumpărătorilor.
„Să mergi într-un magazin și să cumperi, că scrie pâine sau specialitate de panificație, cu semințe, clientul tot o cumpără”, explică proprietara brutăriei.
Astfel, efectul concret al schimbării ar putea fi mai vizibil la nivelul etichetării și al informării consumatorilor decât în ceea ce privește dispariția produselor care conțin ingrediente suplimentare.
Amenzi de până la 50.000 de lei pentru producătorii care nu respectă legea
Proiectul legislativ prevede sancțiuni pentru operatorii economici care nu ar respecta noile reguli. Amenzile ar putea varia între 10.000 și 50.000 de lei.
În cazul abaterilor repetate, ar putea fi dispusă și oprirea produselor de la comercializare, potrivit prevederilor propuse.
Scopul declarat al inițiativei este asigurarea unei informări corecte și clare la raft. Prin separarea pâinii de specialitățile de panificație, cumpărătorii ar putea înțelege mai ușor ce ingrediente conține produsul pe care îl aleg.
Pentru producători, adoptarea unei asemenea reglementări ar putea presupune modificări ale etichetelor, ale denumirilor comerciale și, în anumite cazuri, ale rețetelor folosite.
Proiectul a fost respins de Senat. Camera Deputaților urmează să decidă
Inițiativa legislativă nu a devenit încă lege. Senatul a respins proiectul în luna martie, iar Camera Deputaților îl analizează în comisii, urmând să decidă asupra formei finale.
Nici Guvernul nu susține actuala variantă a proiectului, ceea ce lasă deschisă posibilitatea unor modificări înainte de adoptarea unei decizii definitive.
Prin urmare, regulile propuse nu trebuie confundate cu obligații aflate deja în vigoare. Compoziția permisă pentru pâine, denumirile comerciale și sancțiunile ar putea suferi schimbări pe parcursul procedurii legislative.
Câtă pâine consumă românii într-un an
Miza dezbaterii este importantă și prin prisma consumului ridicat. În medie, un român consumă aproximativ 80 de kilograme de pâine pe an, ceea ce face din acest produs unul dintre alimentele de bază ale gospodăriilor.
Dacă proiectul va fi adoptat, schimbarea ar putea influența modul în care sunt prezentate și identificate produsele de panificație în magazine, fără ca acest lucru să însemne automat eliminarea sortimentelor cu semințe sau cu alte ingrediente.
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