Schimbări majore. Pâinea nu va mai fi pâine! Denumirea ar putea fi permisă doar în anumite condiții

Scris de Iulian Budusan Publicat: 13 oct. 2026, 21:04

Schimbări importante ar putea apărea pe piața produselor de panificație din România. Noi reguli ar putea stabili ce produse pot fi comercializate sub denumirea de „pâine”, în funcție de compoziție și de modul în care sunt fabricate.

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