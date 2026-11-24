Moartea fostului mare fotbalist Dudu Georgescu, găsit fără viață în locuința sa din Toronto, continuă să ridice semne de întrebare. Noi detalii despre ultimele momente ale fostului atacant au fost relatate de apropiații familiei, care susțin că soția acestuia ar fi cerut ajutor după ce bărbatul ar fi căzut din pat. Ulterior, Marina Georgescu ar fi fost audiată timp de trei zile de poliția canadiană, iar după eliberare apropiații nu ar mai fi reușit să ia legătura cu ea.
Informațiile au fost prezentate de Gazeta Sporturilor, care a discutat cu Irina Șandor, soția lui Gavrilă Șandor, proprietarul apartamentului în care locuia fostul fotbalist. Potrivit mărturiei acesteia, în dimineața tragediei, Marina ar fi apelat la un cunoscut pentru a o ajuta să-l ridice pe Dudu Georgescu, după ce acesta căzuse din pat.
Persoana respectivă ar fi observat ceva suspect și i-ar fi recomandat femeii să cheme ambulanța. Irina Șandor a relatat că echipajele medicale au ajuns la locuință, însă fostul fotbalist nu a mai putut fi salvat.
Soția fostului fotbalist ar fi fost audiată trei zile
Potrivit declarațiilor făcute de apropiații familiei, Marina Georgescu ar fi fost dusă la audieri de polițiștii canadieni și ar fi rămas acolo timp de trei zile, după care ar fi fost eliberată.
Gavrilă Șandor și soția sa susțin că, de atunci, nu au mai reușit să ia legătura cu femeia și nu știu unde se află aceasta. Informația privind audierea și presupusa dispariție nu a fost confirmată oficial de Poliția din Toronto.
În relatările publicate de Gazeta Sporturilor au apărut și afirmații potrivit cărora în locuință ar fi fost găsite urme de sânge și un cuțit în corpul fostului fotbalist. Aceste detalii provin din mărturiile apropiaților și nu reprezintă concluzii oficiale ale anchetatorilor.
Ce au transmis autoritățile canadiene
Autoritățile au confirmat că luni, 16 noiembrie 2026, în jurul orei 10:24, echipajele s-au deplasat la o adresă unde a fost găsită o persoană decedată.
Polițiștii canadieni au precizat că nu pot confirma identitatea persoanei din motive de confidențialitate. De asemenea, au transmis că a fost efectuată o autopsie pentru stabilirea cauzei morții și că vor oferi informații suplimentare dacă dosarul va deveni o anchetă penală.
Nici cauza exactă a decesului, nici ipoteza unei crime nu au fost confirmate oficial în informațiile făcute publice de autorități. Prin urmare, circumstanțele în care a murit Dudu Georgescu rămân neclare.
Dudu Georgescu, unul dintre cei mai mari atacanți din istoria fotbalului românesc
Dudu Georgescu a murit la 76 de ani, în Canada, unde locuia de mai mulți ani. Fostul atacant a rămas în istoria fotbalului românesc pentru cele 252 de goluri înscrise în prima ligă și pentru cele două trofee Gheata de Aur, câștigate în 1975 și 1977.
A evoluat în principal la Dinamo București, cu care a câștigat patru titluri de campion și Cupa României. Pentru echipa națională a României a marcat 21 de goluri.
Moartea sa a provocat reacții puternice în lumea fotbalului, iar apropiații și suporterii așteaptă clarificarea circumstanțelor tragediei și informații despre procedurile necesare pentru repatrierea fostului mare golgheter.