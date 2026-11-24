Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 24 nov. 2026, 12:31

Moartea fostului mare fotbalist Dudu Georgescu, găsit fără viață în locuința sa din Toronto, continuă să ridice semne de întrebare. Noi detalii despre ultimele momente ale fostului atacant au fost relatate de apropiații familiei, care susțin că soția acestuia ar fi cerut ajutor după ce bărbatul ar fi căzut din pat. Ulterior, Marina Georgescu ar fi fost audiată timp de trei zile de poliția canadiană, iar după eliberare apropiații nu ar mai fi reușit să ia legătura cu ea.

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