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Sport· 1 min citire
Gigi Becali, derapaj verbal halucinant, chiar în fața unei biserici - VIDEO
George Becali (sursă foto. GSP)
Publicat23 nov. 2026, 12:52
SursăRealitatea PLUS, gsp
Un nou derapaj al lui George Becali. Patronul FCSB a îmbrâncit și a jignit un reporter chiar în fața bisericii din Voluntari. Culmea este că Becali venise la lăcașul de cult tocmai pentru a se spovedi după o altă ieșire verbală avută într-un interviu televizat, însă și-a încheiat vizita cu un nou incident.
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