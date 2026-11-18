Kozo Tashima, fost președinte al Federației Japoneze de Fotbal și membru al Consiliului FIFA, și-a depus oficial candidatura pentru funcția de președinte al forului mondial. Japonezul în vârstă de 68 de ani a obținut sprijinul a cinci federații naționale, numărul minim necesar pentru a intra în cursa electorală. El îl va înfrunta pe actualul conducător al FIFA, Gianni Infantino, care urmărește obținerea celui de-al patrulea mandat. Alegerile sunt programate pe 18 martie 2027 în Maroc.
Tashima este primul japonez care candidează pentru conducerea FIFA. Acesta și-a anunțat oficial decizia miercuri, 18 noiembrie, după o reuniune a Comitetului Executiv al Confederației Asiatice de Fotbal, desfășurată la Bangkok. Candidatura sa este susținută de cinci asociații naționale, însă oficialul japonez nu a dezvăluit decât numele Federației Japoneze de Fotbal, care a transmis scrisoarea de nominalizare către FIFA pe 17 noiembrie.
Cine este Kozo Tashima, candidatul care îl înfruntă pe Gianni Infantino
Kozo Tashima are 68 de ani și este unul dintre oficialii cu experiență din fotbalul japonez și internațional. A fost fotbalist al naționalei Japoniei, apoi antrenor la nivel de juniori, înainte de a ocupa funcții de conducere în cadrul Federației Japoneze de Fotbal (JFA).
A condus JFA în perioada 2016-2024, iar în prezent este președintele de onoare al organizației. Din 2015 face parte din Consiliul FIFA, organismul care participă la stabilirea direcțiilor strategice ale forului internațional.
Prin candidatura sa, Tashima încearcă să obțină sprijinul federațiilor care consideră că FIFA are nevoie de o conducere mai transparentă și de reguli de guvernanță mai clare.
Japonezul a declarat că transparența și buna administrare trebuie să fie priorități pentru organizația care conduce fotbalul mondial. El a criticat și unele decizii recente ale FIFA, inclusiv modul în care forul a gestionat anumite situații din timpul Campionatului Mondial din 2026.
De ce candidează Tashima împotriva lui Infantino
Candidatura japonezului apare într-un moment în care conducerea lui Gianni Infantino este contestată de o parte a oficialilor din fotbalul internațional.
Printre subiectele care au generat critici se numără un proiect prin care FIFA ar fi urmat să atragă investitori privați în exploatarea drepturilor comerciale ale organizației. Inițiativa a provocat nemulțumiri legate de transparență și de modul în care au fost consultate federațiile membre.
Planul a fost abandonat după opoziția unor oficiali și a unor reprezentanți ai fotbalului european. Criticii au susținut că o asemenea decizie, cu implicații financiare importante, ar fi trebuit discutată mai amplu în cadrul organizației.
Tashima a insistat asupra nevoii de responsabilitate și transparență în conducerea FIFA. De asemenea, acesta a ridicat întrebări privind unele decizii ale forului internațional din timpul Mondialului din 2026.
Totuși, japonezul pornește într-o competiție dificilă. Infantino are relații consolidate cu numeroase federații și beneficiază de susținerea unor confederații importante. Confederația Asiatică de Fotbal și-a exprimat deja sprijinul pentru actualul președinte, în pofida candidaturii depuse de un oficial japonez.
Cine mai candidează la președinția FIFA
Kozo Tashima nu este singurul adversar al lui Gianni Infantino. În cursa pentru conducerea FIFA s-au înscris și alte nume cunoscute din fotbalul internațional.
Unul dintre contracandidați este Philippe Diallo, președintele Federației Franceze de Fotbal. Acesta a obținut sprijinul UEFA și a criticat actuala conducere a FIFA, afirmând că este nevoie de o alternativă credibilă și de refacerea încrederii în organizație.
Diallo a criticat inclusiv deciziile lui Infantino privind relația FIFA cu investitorii privați și anumite intervenții publice ale președintelui forului mondial. Potrivit Associated Press, oficialul francez susține că încrederea în FIFA a fost afectată și că organizația are nevoie de o schimbare de direcție.
Un alt candidat este Ramon Vega, fost căpitan al naționalei Elveției și fost fundaș al echipei Tottenham Hotspur. Acesta și-a exprimat anterior intenția de a candida și a mai încercat să intre în cursa pentru președinția FIFA la alegerile din 2015, 2019 și 2023.
Astfel, competiția din 2027 se anunță mai disputată decât părea inițial, chiar dacă Infantino rămâne favoritul în privința susținerii de care beneficiază în rândul federațiilor membre.
Când au loc alegerile pentru președinția FIFA
Votul pentru alegerea noului președinte FIFA este programat pe 18 martie 2027, în cadrul celui de-al 77-lea Congres al organizației, care va avea loc la Rabat, în Maroc.
Gianni Infantino conduce FIFA din februarie 2016, când i-a succedat lui Sepp Blatter. El urmărește acum un nou mandat, în timp ce rivalii săi încearcă să convingă federațiile că forul mondial are nevoie de o altă direcție.
Candidatura lui Kozo Tashima are și o semnificație aparte pentru fotbalul asiatic: este prima dată când un japonez intră oficial în competiția pentru cea mai înaltă funcție din cadrul FIFA. Rămâne însă de văzut dacă sprijinul obținut de acesta se va transforma într-o alternativă electorală suficient de puternică pentru a-l învinge pe actualul președinte.