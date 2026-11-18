Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 18 nov. 2026, 15:11

Kozo Tashima, fost președinte al Federației Japoneze de Fotbal și membru al Consiliului FIFA, și-a depus oficial candidatura pentru funcția de președinte al forului mondial. Japonezul în vârstă de 68 de ani a obținut sprijinul a cinci federații naționale, numărul minim necesar pentru a intra în cursa electorală. El îl va înfrunta pe actualul conducător al FIFA, Gianni Infantino, care urmărește obținerea celui de-al patrulea mandat. Alegerile sunt programate pe 18 martie 2027 în Maroc.

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