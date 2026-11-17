Primăria Capitalei a explicat de ce gazonul de pe Arena Națională a ajuns într-o stare precară, după ce suprafața de joc a fost criticată în urma ultimelor partide disputate pe cel mai mare stadion al țării. Municipalitatea susține că terenul nu este distrus și nu trebuie înlocuit, însă are nevoie de o perioadă de repaus pentru ca iarba să se regenereze.
Potrivit reprezentanților Primăriei, deteriorarea gazonului a fost provocată de folosirea intensă a terenului în ultimele două luni, de ploile abundente și de temperaturile scăzute. Instituția a transmis că lucrările de refacere au început deja, iar suprafața nu va mai fi utilizată până pe 5 decembrie.
11 evenimente în două luni, pe Arena Națională
Gazonul de pe Arena Națională a fost montat la începutul lunii septembrie, iar primul meci pe noua suprafață s-a disputat pe 14 septembrie. Până la 14 noiembrie, stadionul a găzduit 11 evenimente: nouă meciuri și două antrenamente oficiale.
Primăria susține că ritmul de utilizare a fost de aproximativ trei ori mai mare decât cel recomandat pentru menținerea gazonului în condiții optime. Conform explicațiilor municipalității, ideal ar fi ca pe teren să se dispute aproximativ două partide pe lună.
În realitate, pe Arena Națională au fost organizate cinci-șase meciuri lunar, iar unele partide s-au desfășurat la intervale de numai trei zile. În plus, antrenamentele oficiale au fost programate în apropierea meciurilor.
„NU are nicio «ciupercă misterioasă», NU e «distrus», NU trebuie schimbat. Are nevoie doar de o mică pauză, pentru îngrijire”, a transmis Primăria Capitalei.
83 de litri de apă pe metrul pătrat, într-o săptămână
Un alt factor invocat de municipalitate este vremea. Ploile repetate, temperaturile scăzute și umiditatea ridicată au încetinit creșterea ierbii și refacerea porțiunilor afectate în timpul meciurilor.
Primăria a precizat că, în intervalul 24 octombrie – 1 noiembrie, au căzut 83 de litri de apă pe metrul pătrat. Cantitatea este mult peste nivelul pe care instituția îl consideră optim pentru gazon, estimat la 15-20 de litri pe metrul pătrat.
Când va putea fi folosit din nou gazonul de pe Arena Națională
Firma specializată care se ocupă de întreținerea terenului a solicitat o perioadă de repaus total până la 5 decembrie. Primăria afirmă că decizia a fost discutată cu Federația Română de Fotbal și cu reprezentanții cluburilor FCSB și Dinamo, care ar fi fost de acord cu această perioadă.
Între timp, au început operațiunile de recuperare a gazonului. Firma a efectuat lucrări de scarificare și aspirare a vegetației uscate, iar pe 17 noiembrie a fost realizată însămânțarea.
În perioada următoare sunt programate lucrări de aerare și fertilizare. De asemenea, vor fi folosite instalații cu lumini artificiale pentru stimularea fotosintezei și dezvoltarea ierbii.
Primăria Capitalei estimează că, până la 5 decembrie, semințele vor germina, iar iarba își va dezvolta rădăcinile suficient pentru ca terenul să poată fi folosit din nou pentru competiții sportive.