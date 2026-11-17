Publicat 17 nov. 2026, 18:44 Actualizat 17 nov. 2026, 18:46

Primăria Capitalei a explicat de ce gazonul de pe Arena Națională a ajuns într-o stare precară, după ce suprafața de joc a fost criticată în urma ultimelor partide disputate pe cel mai mare stadion al țării. Municipalitatea susține că terenul nu este distrus și nu trebuie înlocuit, însă are nevoie de o perioadă de repaus pentru ca iarba să se regenereze.

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