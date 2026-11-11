De la statistici fotbal la ponturi pariuri: ce informații contează înaintea unui meci?

Scris de Catalina Anghel Publicat: 11 nov. 2026, 17:34

Sunt încă mulți pariori care aleg un pronostic pe baza inspirației sau după numele echipei, nu după date. Statisticile pentru meciurile de fotbal sunt ușor de găsit, dar ce contează este modul în care sunt citite, nu volumul lor.

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