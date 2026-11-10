Formula 1 confirmă cursele din Qatar și Abu Dhabi, în ciuda tensiunilor din Orientul Mijlociu

Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 10 nov. 2026, 18:50

Formula 1 va încheia sezonul 2026 cu cele două curse programate în Qatar și Abu Dhabi, în ciuda conflictului și a tensiunilor de securitate din Orientul Mijlociu. Președintele Federației Internaționale de Automobilism (FIA), Mohammed Ben Sulayem, a confirmat marți, 10 noiembrie, că organizatorii sunt pregătiți să desfășoare cele două Mari Premii conform calendarului.

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