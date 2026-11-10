Formula 1 confirmă cursele din Qatar și Abu Dhabi, în ciuda tensiunilor din Orientul Mijlociu

Formula 1 va încheia sezonul 2026 cu cele două curse programate în Qatar și Abu Dhabi, în ciuda conflictului și a tensiunilor de securitate din Orientul Mijlociu. Președintele Federației Internaționale de Automobilism (FIA), Mohammed Ben Sulayem, a confirmat marți, 10 noiembrie, că organizatorii sunt pregătiți să desfășoare cele două Mari Premii conform calendarului.
„Suntem pregătiți pentru Qatar și Abu Dhabi”, a transmis oficialul, într-un mesaj publicat pe rețelele sociale. Acesta a precizat că FIA este angajată să organizeze două weekenduri de competiție și un final de sezon pe măsura campionatului.
Când sunt programate cursele din Qatar și Abu Dhabi
Cursele rămase din calendarul Formulei 1 de anul acesta:
Marele Premiu din Las Vegas - 20-22 noiembrie - circuitul Las Vegas Strip.
Marele Premiu al Qatarului - 27-29 noiembrie - circuitul Lusail, Doha.
Marele Premiu din Abu Dhabi - 4-6 decembrie - circuitul Yas Marina.
Decizia menține cele două etape în calendar, Qatar și Abu Dhabi, după ce organizatorii au luat în calcul și o variantă de rezervă în Europa. Circuitul italian de la Imola fusese pregătit ca posibilă alternativă, în cazul în care situația de securitate din regiune nu ar fi permis desfășurarea curselor.
Potrivit Reuters, Formula 1 a informat organizatorii de la Imola că circuitul italian nu mai este necesar ca soluție de rezervă. Toate cele 11 echipe din campionat susțin planul de încheiere a sezonului în Orientul Mijlociu.
Războiul a schimbat deja calendarul Formulei 1
Tensiunile regionale au afectat deja desfășurarea campionatului din acest an. Marele Premiu al Arabiei Saudite a fost anulat după izbucnirea războiului dintre Statele Unite, Israel și Iran, iar etapa din Bahrain a fost mutată în Malaysia.
În ultimele săptămâni, mai multe evenimente sportive din Arabia Saudită au fost anulate sau amânate în urma atacurilor atribuite rebelilor houthi din Yemen. Situația a alimentat întrebările privind siguranța deplasărilor și organizarea competițiilor în regiune.
Chiar dacă cele două curse au fost confirmate, conducerea Formulei 1 și FIA urmăresc în continuare evoluția situației. Siguranța piloților, a echipelor, a personalului și a spectatorilor rămâne prioritară, iar organizatorii au transmis că decizia ar putea fi reevaluată dacă apar schimbări majore.
Campionii Formulei 1 2026
Kimi Antonelli, pilotul italian în vârstă de 20 de ani, a reușit o performanță istorică în sezonul 2026, devenind cel mai tânăr campion mondial din istoria Formulei 1. Afiliat echipei Mercedes, Antonelli a câștigat titlul piloților chiar în al doilea său sezon în competiție, iar rezultatele sale au contribuit și la obținerea titlului constructorilor de către echipa germană.
Antonelli a obținut nouă victorii în Grand Prix-uri și a devenit noua vedetă a echipei conduse de Toto Wolff.