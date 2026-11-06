Sorana Cîrstea, eliminată la Hong Kong. E ultimul meci al carierei?

Sorana Cîrstea a fost eliminată în sferturile de finală ale turneului WTA 250 de la Hong Kong, după ce a pierdut în fața rusoaicei Alexandra Șubladze, scor 2-6, 3-6. Pentru jucătoarea română, în vârstă de 36 de ani, înfrângerea ar putea însemna finalul carierei, dacă își va păstra decizia anunțată anterior: sezonul 2026 urma să fie ultimul din circuit.
Cîrstea, principala favorită a competiției și ocupanta locului 15 în clasamentul mondial, nu a reușit să treacă de Alexandra Șubladze, jucătoare aflată pe poziția 136.
Sorana Cîrstea, învinsă în două seturi
Meciul din sferturile de finală s-a încheiat cu scorul de 6-2, 6-3 în favoarea Alexandrei Șubladze. În ciuda diferenței importante dintre cele două jucătoare în clasamentul mondial, rusoaica a reușit să se impună și să obțină calificarea în semifinalele competiției.
Pentru Sorana Cîrstea, turneul de la Hong Kong a început cu două victorii. În primul tur, românca a trecut de Maria Timofeeva, după un meci dificil, încheiat cu scorul de 7-6, 1-6, 7-5. Apoi, în turul al doilea, a învins-o pe americanca Mary Stoiana cu 7-5, 6-1.
Aceste victorii i-au asigurat calificarea în sferturi pentru al doilea an consecutiv la Hong Kong. Parcursul s-a oprit însă în fața jucătoarei din Rusia.
De ce ar putea fi ultimul turneu din cariera româncei
Sorana Cîrstea a anunțat încă din decembrie 2025 că sezonul 2026 va fi ultimul din cariera sa profesionistă. Decizia a venit după aproape două decenii petrecute în circuitul WTA.
Sportiva a transmis atunci că nu îi este ușor să se despartă de tenis, însă a considerat că a venit momentul să încheie această etapă. Turneul de la Hong Kong a fost prezentat drept ultima competiție la care urma să participe.
Dacă nu și-a schimbat planurile, înfrângerea în fața Alexandrei Șubladze ar putea reprezenta ultimul meci oficial al Soranei Cîrstea.
Un sezon remarcabil înainte de retragere
Finalul de carieră ar veni după unul dintre cei mai buni ani ai sportivei. În 2026, Cîrstea a câștigat turneul Transylvania Open de la Cluj-Napoca și a ajuns până pe locul 15 mondial, cea mai bună clasare a sa.
Românca a avut rezultate importante și în turneele de Grand Slam, unde a ajuns în sferturile de finală la Roland Garros, în 2009, și la US Open, în 2023.
Astfel, Sorana Cîrstea ar putea încheia cariera într-un moment în care se află încă între cele mai bune jucătoare ale lumii. Deocamdată, eliminarea de la Hong Kong marchează un posibil ultim capitol al unei cariere de 20 de ani în tenisul profesionist.