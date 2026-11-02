Doliu în atletism! O campioană europeană a murit la 34 de ani, imediat după căsătorie

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 2 nov. 2026, 13:12

Lumea sportului este în doliu după moartea atletei irlandeze Ciara Mageean, care s-a stins din viață la numai 34 de ani, în urma unei lupte îndelungate cu o boală gravă. Campioana europeană la 1.500 de metri în 2024 a murit duminică dimineață, înconjurată de familie, la aproximativ o săptămână după ce se căsătorise cu partenerul său, Thomas Moran.

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