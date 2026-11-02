Doliu în atletism! O campioană europeană a murit la 34 de ani, imediat după căsătorie

Lumea sportului este în doliu după moartea atletei irlandeze Ciara Mageean, care s-a stins din viață la numai 34 de ani, în urma unei lupte îndelungate cu o boală gravă. Campioana europeană la 1.500 de metri în 2024 a murit duminică dimineață, înconjurată de familie, la aproximativ o săptămână după ce se căsătorise cu partenerul său, Thomas Moran.
Dispariția sportivei a fost anunțată printr-un mesaj publicat pe conturile sale de pe rețelele sociale. Cei apropiați au transmis că pierderea este una uriașă și au vorbit despre felul în care Ciara a reușit să îi inspire pe cei din jur.
Ciara Mageean a murit la 34 de ani, după o luptă cu cancerul
Atleta din Irlanda de Nord s-a confruntat timp de aproximativ un an și jumătate cu cancer intestinal în stadiul al patrulea. În ciuda tratamentelor și a perioadei dificile prin care a trecut, sportiva a rămas aproape de cei care o susțineau și a vorbit public despre experiența sa.
Ciara Mageean și-a dat ultima suflare duminică, la ora 6:30, avându-i alături pe membrii familiei și pe oamenii dragi.
„În această dimineață, la ora 6.30, Ciara a pierdut lupta împotriva cancerului, înconjurată de cei dragi. Fiică, soră, soție și prietenă iubită, precum și sursă de inspirație pentru foarte multe persoane, ne va lipsi profund”, au transmis apropiații în mesajul prin care au făcut publică vestea.
În perioada în care a vorbit despre diagnosticul primit, atleta a descris și durerea provocată de gândul la toate experiențele pe care boala i le-ar putea răpi.
„Plâng pentru lucrurile pe care nu le voi avea niciodată”, mărturisise aceasta.
Ciara Mageean se căsătorise cu Thomas Moran cu doar o săptămână înainte să moară
Un detaliu care face ca vestea dispariției sale să fie și mai dureroasă este faptul că sportiva se căsătorise recent. Cu aproximativ șapte zile înainte de moarte, Ciara Mageean publicase imagini de la nunta cu Thomas Moran, împărtășind cu urmăritorii bucuria acestui moment.
Cei doi își oficializaseră relația cu puțin timp înainte ca atleta să se stingă din viață.
Mesajele de condoleanțe și reacțiile celor care au urmărit cariera sportivei au evidențiat atât performanțele sale, cât și impactul pe care l-a avut asupra comunității atletice.
Campioană europeană la 1.500 de metri și participantă la două ediții ale Jocurilor Olimpice
Ciara Mageean a avut o carieră importantă în atletismul internațional și a reprezentat Irlanda la două ediții ale Jocurilor Olimpice: Rio de Janeiro, în 2016, și Tokyo, în 2021.
Cea mai importantă performanță a venit în 2024, când a câștigat titlul european în proba de 1.500 de metri. Sportiva nu a mai putut participa la Jocurile Olimpice de la Paris, desfășurate în același an, din cauza unei accidentări la tendonul lui Ahile.
Moartea sa lasă în urmă o carieră remarcabilă și o poveste care a impresionat lumea sportului. La doar 34 de ani, Ciara Mageean s-a stins din viață după o luptă grea cu boala, la scurt timp după unul dintre cele mai importante momente din viața personală.