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Doliu în fotbalul românesc! Viorel Păunescu, fostul președinte al Stelei, a murit

Viorel Păunescu / Sursa foto - Arhivă

Viorel Păunescu / Sursa foto - Arhivă

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Georgiana Balaban
Scris de Georgiana Balaban Publicat: 24 oct. 2026, 14:35

Viorel Păunescu, fost președinte al Consiliului de Administrație al clubului Steaua București, a încetat din viață la vârsta de 91 de ani. Anunțul a fost făcut de Liga Profesionistă de Fotbal, care a decis ca meciurile rămase de disputat în etapa a 13-a din Superliga să înceapă cu un moment de reculegere în memoria fostului conducător din fotbalul românesc.

Viorel Păunescu a condus Steaua între 1998 și 2003

Născut pe 11 iulie 1935, în localitatea Fărcășești, Viorel Păunescu a avut o legătură îndelungată cu sportul românesc. Înainte de a ocupa funcții de conducere în fotbal, acesta a practicat handbalul și a evoluat la Steaua și Dinamo. De asemenea, a fost convocat la echipa națională de handbal în 11.

Numele său a rămas asociat în special cu echipa de fotbal Steaua București, pe care a condus-o în perioada 1998–2003, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație.

În timpul mandatului său, clubul a preluat echipa de fotbal de la Ministerul Apărării Naționale, iar ulterior a fost înființată Asociația Fotbal Club Steaua, o organizație neguvernamentală cunoscută drept AFC Steaua.

Cum a ajuns echipa la societatea condusă de Gigi Becali

Viorel Păunescu a avut un rol important în perioada de tranziție a echipei de fotbal Steaua către o nouă structură de organizare.

Ulterior, entitatea condusă de acesta a cedat locul în prima ligă către societatea comercială Fotbal Club Steaua București SA, administrată de Gigi Becali. Această etapă a devenit parte a istoriei clubului și a evoluției structurilor de organizare din fotbalul românesc.

Moment de reculegere la meciurile din etapa a 13-a a Superligii

În urma decesului fostului conducător al Stelei, Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat un gest de omagiu pe terenurile de fotbal din România.

Astfel, toate partidele rămase de disputat în etapa a 13-a din Superliga vor fi precedate de un moment de reculegere, în memoria lui Viorel Păunescu.

Președintele LPF, Gino Iorgulescu, a transmis, în numele instituției pe care o conduce, condoleanțe familiei îndoliate.

Dispariția lui Viorel Păunescu marchează un nou moment de tristețe pentru lumea fotbalului românesc.

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