Doliu în fotbalul românesc! Viorel Păunescu, fostul președinte al Stelei, a murit

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 24 oct. 2026, 14:35

Viorel Păunescu, fost președinte al Consiliului de Administrație al clubului Steaua București, a încetat din viață la vârsta de 91 de ani. Anunțul a fost făcut de Liga Profesionistă de Fotbal, care a decis ca meciurile rămase de disputat în etapa a 13-a din Superliga să înceapă cu un moment de reculegere în memoria fostului conducător din fotbalul românesc.

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