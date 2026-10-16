Doliu în sport! Hyron Andrews, jucător al echipei Lions, a murit într-un hotel din Franța înaintea meciului

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 16 oct. 2026, 18:53

Lumea rugby-ului este în doliu după moartea lui Hyron Andrews, jucător al formației sud-africane Lions. Sportivul, în vârstă de aproximativ 30 de ani, a fost găsit fără cunoștință într-o zonă de spa a hotelului în care era cazată echipa, pe insula Ré din Franța. Tragedia s-a produs cu puțin timp înaintea partidei cu Stade Rochelais, programată în prima etapă a Champions Cup.

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