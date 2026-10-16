Doliu în sport! Hyron Andrews, jucător al echipei Lions, a murit într-un hotel din Franța înaintea meciului

Lumea rugby-ului este în doliu după moartea lui Hyron Andrews, jucător al formației sud-africane Lions. Sportivul, în vârstă de aproximativ 30 de ani, a fost găsit fără cunoștință într-o zonă de spa a hotelului în care era cazată echipa, pe insula Ré din Franța. Tragedia s-a produs cu puțin timp înaintea partidei cu Stade Rochelais, programată în prima etapă a Champions Cup.
Hyron Andrews a murit înaintea meciului din Champions Cup
Incidentul s-a petrecut vineri dimineață, la complexul hotelier Atalante-Relais Thalasso din localitatea Sainte-Marie-de-Ré. Hyron Andrews a fost descoperit inconștient într-o cabină de duș din zona de spa a unității de cazare.
Apelul către serviciile de urgență a fost urmat de mobilizarea echipajelor de intervenție, care au ajuns la fața locului puțin după ora locală 10:20. Aproximativ zece pompieri, alături de personalul serviciului medical de urgență SAMU și de jandarmi, au participat la intervenție.
La sosirea salvatorilor, sportivul se afla în stop cardiorespirator. Echipajele au încercat să îl resusciteze, însă manevrele nu au avut rezultatul dorit, iar decesul acestuia nu a mai putut fi evitat.
Moartea jucătorului a provocat consternare în rândul colegilor săi și al staffului echipei sud-africane, care se afla în Franța pentru participarea la competițiile europene.
Anchetă după moartea rugbistului sud-african
Autoritățile franceze au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs decesul. Cercetările au fost încredințate jandarmeriei din Saint-Martin-de-Ré.
O autopsie urmează să fie efectuată pentru a clarifica împrejurările morții lui Hyron Andrews. Potrivit informațiilor disponibile, este luată în calcul și ipoteza unui deces accidental, însă cauza exactă nu a fost stabilită oficial.
În paralel, a fost organizat sprijin psihologic pentru membrii delegației Lions și pentru angajații hotelului care ar putea fi afectați de această tragedie.
Reacția clubului Lions după moartea lui Hyron Andrews
Primele informații despre incident au fost transmise presei sud-africane de un reprezentant al clubului, care a cerut discreție în aceste momente dificile.
„Cu profundă tristețe vă informăm că am primit vești cutremurătoare din Franța, unde echipa Lions se pregătește în prezent pentru primul său meci din Champions Cup”, a transmis reprezentantul formației.
Acesta a precizat că oficialii clubului lucrau la pregătirea unui comunicat oficial și a făcut apel la respectarea intimității celor afectați de pierderea suferită.
Ulterior, Lions a confirmat identitatea sportivului și a publicat un mesaj de condoleanțe, în care a subliniat impactul profund al dispariției sale asupra întregii comunități a clubului.
Reprezentanții echipei au amintit că Andrews era un membru apreciat al grupului și că vestea morții sale a provocat o puternică emoție în rândul colegilor, antrenorilor și suporterilor.
Hyron Andrews, fost jucător la Sharks și Sale Sharks
Înainte de a evolua pentru Lions, Hyron Andrews a făcut parte din loturile formațiilor Sharks, din Africa de Sud, și Sale Sharks, din Anglia. Acesta juca pe postul de linia a doua, unul dintre rolurile importante în structura echipei de rugby.
Clubul sud-african a transmis că pierderea sportivului va fi resimțită de toți cei care l-au cunoscut și au avut ocazia să lucreze alături de el.
Moartea sa reprezintă o lovitură grea pentru echipa din Johannesburg, care se pregătea pentru o confruntare importantă în competiția continentală.
Ce se întâmplă cu meciul dintre Lions și La Rochelle
Decesul lui Hyron Andrews s-a produs cu o zi înaintea partidei dintre Lions și Stade Rochelais, programată sâmbătă, în prima etapă a Champions Cup.
La momentul informațiilor prezentate, organizatorul competiției, European Professional Club Rugby (EPCR), nu anunțase dacă partida va fi amânată sau anulată în urma tragediei.
Situația echipei sud-africane și impactul emoțional asupra jucătorilor ar putea cântări în luarea unei decizii privind desfășurarea întâlnirii. O hotărâre oficială referitoare la programul meciului urma să fie comunicată de organizatori.
Între timp, comunitatea rugby-ului internațional a fost cuprinsă de tristețe după dispariția lui Hyron Andrews, un sportiv care a evoluat pentru mai multe cluburi importante și care era apreciat de colegii săi.