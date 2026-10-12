Doliu în poliție. Marcel a murit la 39 de ani: fiul său împlinise un an cu doar câteva zile înainte

Tragedie în familia unui polițist din județul Călărași. Marcel Mustățea, agent-șef de poliție în cadrul Poliției Orașului Budești, a murit sâmbătă, 10 octombrie 2026, la vârsta de numai 39 de ani, după o luptă grea cu cancerul hepatic. În urma sa au rămas soția, Mirela Cătălina, și băiețelul lor, care a împlinit un an cu doar câteva zile înainte ca tatăl său să se stingă din viață.
Vestea dispariției polițistului a provocat durere în rândul colegilor, prietenilor și celor care s-au mobilizat în ultimele luni pentru a-l ajuta să își continue tratamentul. Povestea sa a devenit cunoscută în primăvara acestui an, când apropiații au lansat apeluri publice pentru strângerea banilor necesari îngrijirilor medicale.
Marcel Mustățea a pierdut lupta cu cancerul la doar 39 de ani
Marcel Mustățea activa în cadrul Formațiunii Rutiere a Poliției Orașului Budești, structură a Inspectoratului de Poliție Județean Călărași. În decembrie 2025, acesta a aflat că suferă de cancer la ficat, diagnostic care i-a schimbat radical viața.
Au urmat luni dificile, în care polițistul a trecut prin tratamente și a încercat să găsească resursele necesare pentru a continua lupta cu boala. Familia, colegii și prietenii i-au fost alături, iar apelurile de sprijin au ajuns inclusiv la persoane care nu îl cunoscuseră niciodată.
Printre cei care s-au implicat în campania de ajutorare s-a numărat și Daniel Ceclan, cunoscut în mediul online drept Dani Cek. După moartea polițistului, acesta a transmis un mesaj emoționant, în care a vorbit despre speranța pe care a păstrat-o până în ultimele momente.
„Din păcate, boala a câștigat azi. Îmi pare rău că nu am putut face mai mult, eram încrezător că vom învinge”, a transmis acesta pe Facebook.
Mesajul său a evidențiat și drama familiei rămase în urmă, în special a copilului care va crește fără să își poată cunoaște tatăl așa cum și-ar fi dorit.
Fiul polițistului a împlinit un an cu câteva zile înainte de tragedie
Dincolo de pierderea unui profesionist și a unui coleg apreciat, moartea lui Marcel Mustățea lasă în urmă o familie greu încercată.
Soția sa, Mirela Cătălina Mustățea, trebuie să facă față durerii provocate de dispariția partenerului de viață, în timp ce are grijă de băiețelul lor. Copilul a împlinit un an cu doar câteva zile înainte ca tatăl său să moară.
Pentru familie, bucuria unei aniversări care ar fi trebuit să fie un moment special s-a transformat într-o amintire dureroasă. Micuțul va crește fără prezența tatălui său, iar mama sa va trebui să găsească puterea de a merge mai departe în condiții extrem de dificile.
Cei care l-au cunoscut pe Marcel îl descriu drept un om blând, săritor și mereu dispus să îi ajute pe ceilalți. În plan profesional, acesta era un polițist pe care colegii se puteau baza, iar în viața personală își dedicase timpul familiei.
Ultima dorință a lui Marcel Mustățea: să fie ajutată soția și copilul său
Potrivit unui mesaj distribuit de apropiați, în ultimele zile de viață, când starea sa era gravă, Marcel și-ar fi exprimat dorința ca familia să nu fie lăsată singură după dispariția sa.
„Aveți grijă de soția și de băiatul meu!”, ar fi fost rugămintea transmisă celor din jur.
Cuvintele au devenit un apel la solidaritate pentru oamenii care l-au cunoscut, dar și pentru cei care au aflat abia acum povestea sa. După luni întregi în care apropiații au încercat să îl ajute să lupte pentru propria viață, atenția se îndreaptă acum către soția și copilul rămași fără sprijinul său.
Inițiatorii apelului public cer oamenilor să contribuie, în funcție de posibilități, la susținerea familiei. Orice ajutor financiar poate conta pentru cheltuielile de zi cu zi și pentru creșterea băiețelului.
Apel de solidaritate pentru familia polițistului
Moartea lui Marcel Mustățea readuce în atenție dificultățile cu care se confruntă familiile care pierd un om drag, mai ales atunci când acesta lasă în urmă un copil foarte mic.
Cei care doresc să sprijine familia sunt îndemnați să distribuie apelul făcut public de apropiați sau să contribuie prin canalele de donație comunicate de aceștia.
Pentru colegii și prietenii săi, Marcel Mustățea rămâne omul care a continuat să spere până la capăt și care, chiar și în fața unei boli necruțătoare, s-a gândit la cei dragi.
La numai 39 de ani, polițistul a plecat prea devreme, lăsând în urmă o soție îndurerată, un copil de un an și oameni care nu îl vor uita.