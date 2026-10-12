Doliu în poliție. Marcel a murit la 39 de ani: fiul său împlinise un an cu doar câteva zile înainte

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 12 oct. 2026, 17:16

Tragedie în familia unui polițist din județul Călărași. Marcel Mustățea, agent-șef de poliție în cadrul Poliției Orașului Budești, a murit sâmbătă, 10 octombrie 2026, la vârsta de numai 39 de ani, după o luptă grea cu cancerul hepatic. În urma sa au rămas soția, Mirela Cătălina, și băiețelul lor, care a împlinit un an cu doar câteva zile înainte ca tatăl său să se stingă din viață.

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