Publicat 26 nov. 2026, 10:02 Actualizat 26 nov. 2026, 10:20

Un caz șocant, instrumentat de procurorii DIICOT, îl are în centru pe primarul municipiului Baia Mare, care a fost atras într-un apartament din București, sechestrat, amenințat și obligat să consume cocaină. Agresorii ar fi filmat întreaga scenă, intenționând să folosească imaginile pentru a-l șantaja și a-l determina să îndeplinească mai multe solicitări.

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