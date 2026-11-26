158 de percheziții într-o zi! Poliția verifică afacerile cu petarde și artificii înainte de Revelion
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Bucureștiul și alte 28 de județe sunt vizate de acțiunea desfășurată înaintea sărbătorilor de iarnă. Anchetatorii verifică întregul circuit al articolelor pirotehnice, de la producere și depozitare până la vânzare și folosire.
Polițiștii au declanșat joi dimineață, 26 noiembrie 2026, o amplă operațiune împotriva activităților ilegale cu articole pirotehnice. Nu mai puțin de 158 de mandate de percheziție domiciliară sunt puse în aplicare în 28 de județe și în municipiul București, într-un dosar penal coordonat de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Găești.
Acțiunea este desfășurată de polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, împreună cu structurile specializate ale Poliției Române, și urmărește documentarea unor activități desfășurate fără drept în domeniul articolelor pirotehnice.
Potrivit Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), la operațiune participă polițiști ai Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase și ai Direcției de Investigare a Criminalității Economice, cu sprijinul a 28 de inspectorate de poliție județene și al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.
Ce infracțiuni sunt investigate în dosarul penal
Ancheta vizează presupuse activități ilegale legate de producerea, experimentarea, deținerea, transportul, depozitarea, comercializarea și utilizarea articolelor pirotehnice.
Cercetările se desfășoară sub aspectul săvârșirii infracțiunii privind efectuarea fără drept a unor operațiuni cu articole pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 și P2.
„În dimineața zilei de 26 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, împreună cu polițiștii Direcției de Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase și ai Direcției de Investigare a Criminalității Economice, precum și cu sprijinul a 28 de inspectorate de poliție județene și al Direcției Generale a Poliției Municipiului București, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Găești, au pus în executare 158 de mandate de percheziție domiciliară în 28 de județe, precum și în municipiul București”, a transmis IGPR.
Peste 10 tone de articole pirotehnice, confiscate în cadrul controalelor naționale
Operațiunea de joi face parte dintr-o amplă campanie de verificări desfășurată de Poliția Română înaintea sărbătorilor de iarnă, perioadă în care comercializarea și utilizarea artificiilor și petardelor devin mai frecvente.
În intervalul 21 septembrie 2026 – 4 ianuarie 2027, Direcția Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase derulează, la nivel național, Planul de acțiune „PIROTEHNIC”, prin care sunt verificate respectarea legislației și legalitatea operațiunilor cu articole pirotehnice.
Bilanțul prezentat de Poliția Română pentru perioada 21 septembrie – 19 noiembrie 2026 arată amploarea fenomenului:
584 de acțiuni și controale efectuate la persoane fizice și juridice autorizate;
179 de dosare penale întocmite;
189 de infracțiuni constatate;
177 de persoane cercetate;
25 de percheziții domiciliare efectuate;
20 de sancțiuni contravenționale aplicate, în valoare totală de peste 54.000 de lei;
peste 10 tone de articole pirotehnice indisponibilizate, evaluate la mai mult de 440.000 de lei.
Depozit ilegal descoperit în Bragadiru. Polițiștii au ridicat peste două tone de artificii și petarde
Un exemplu relevant al acestor verificări a fost înregistrat pe 5 noiembrie 2026, când polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul IPJ Ilfov au efectuat o percheziție domiciliară în orașul Bragadiru.
Acțiunea a avut loc într-un dosar penal privind încălcarea legislației referitoare la materiile explozive, cercetările fiind desfășurate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu.
În urma verificărilor, anchetatorii au descoperit într-un depozit neautorizat aproximativ 2.100 de kilograme de articole pirotehnice deținute ilegal.
Întreaga cantitate a fost ridicată și indisponibilizată, urmând să fie folosită ca probă în cadrul cercetărilor.
Recomandările Poliției pentru perioada sărbătorilor de iarnă
În contextul intensificării controalelor, polițiștii le recomandă cetățenilor să respecte regulile de siguranță privind articolele pirotehnice și să evite orice utilizare care le-ar putea pune în pericol viața sau sănătatea.
Autoritățile atrag atenția asupra câtorva măsuri esențiale:
Nu permiteți copiilor și minorilor să aibă acces la articole pirotehnice, indiferent de dimensiunea sau aspectul acestora.
Respectați distanțele de siguranță și instrucțiunile înscrise pe ambalajele produselor utilizate.
Nu încercați să reparați, să modificați sau să reutilizați articolele pirotehnice deteriorate ori care nu au explodat.
Anunțați imediat Poliția dacă observați persoane care comercializează ilegal astfel de produse sau le folosesc în condiții periculoase.
Verificările vor continua la nivel național, în cadrul Planului „PIROTEHNIC”, autoritățile urmărind prevenirea accidentelor și combaterea comerțului ilegal cu petarde, artificii și alte materiale pirotehnice.
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