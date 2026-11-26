Scris de Iulian Budusan Publicat: 26 nov. 2026, 08:56

Bucureștiul și alte 28 de județe sunt vizate de acțiunea desfășurată înaintea sărbătorilor de iarnă. Anchetatorii verifică întregul circuit al articolelor pirotehnice, de la producere și depozitare până la vânzare și folosire.

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