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Politica· 1 min citire
George Simion, chemat la Parchetul General în calitate de suspect. Ce acuzații face liderul AUR
FOTO: Arhivă
Publicat24 nov. 2026, 17:03
Actualizat24 nov. 2026, 18:05
SursăRealitatea PLUS
Președintele AUR, George Simion, a anunțat că a fost chemat joi, la ora 11:00, la Parchetul General, în calitate de suspect. Liderul formațiunii politice a criticat decizia, pe care a catalogat-o drept un „răspuns nedemocratic al regimului Nicușor Dan/PSD”, și a transmis că nu va renunța la lupta politică.
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