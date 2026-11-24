Toni Greblă, fostul președinte al Autorității Electorale Permanente, susține că alegerile prezidențiale din 24 noiembrie 2024 s-au desfășurat fără nicio contestație și afirmă că, după doi ani, statul român nu a prezentat dovezi certe care să justifice anularea scrutinului.
Toni Greblă, fostul președinte al Autorității Electorale Permanente (AEP), a făcut, la Realitatea PLUS, o serie de declarații despre anularea alegerilor prezidențiale din 2024, susținând că scrutinul din 24 noiembrie s-a desfășurat fără nicio contestație sau reclamație înregistrată la nivelul structurilor electorale. Acesta afirmă că poate susține cu certitudine două aspecte pe care le consideră esențiale în analizarea deciziei de anulare a întregului proces electoral.
Toni Greblă susține că alegerile din 24 noiembrie 2024 s-au desfășurat fără contestații
Fostul președinte al Autorității Electorale Permanente a spus că există două aspecte pe care le poate susține fără rezerve. Primul se referă la desfășurarea scrutinului prezidențial din noiembrie 2024 și la faptul că, potrivit acestuia, nu au existat sesizări sau reclamații înregistrate în perioada imediat următoare votării.
Fostul șef AEP, despre succesiunea deciziilor Curții Constituționale
Toni Greblă a relatat și cronologia evenimentelor care au urmat primului tur al alegerilor prezidențiale. Acesta amintește că, după apariția a două contestații la Curtea Constituțională, s-a decis renumărarea voturilor, operațiune încheiată în toate secțiile din țară și din străinătate. Ulterior, CCR a validat rezultatul primului tur, însă, în opinia fostului șef al AEP, decizia de anulare a întregului proces electoral, luată după începerea votării în diaspora pentru turul al doilea, a fost surprinzătoare.
Toni Greblă invocă lipsa obiecțiilor în cele aproximativ 20.000 de secții de votare
Un alt argument prezentat de fostul președinte AEP privește procesele-verbale întocmite după numărarea voturilor. Potrivit acestuia, în cele aproximativ 20.000 de secții de votare din țară au fost implicați în jur de 100.000 de membri, iar niciunul nu ar fi formulat obiecții la consemnarea rezultatelor. Greblă subliniază că reprezentanții partidelor politice au făcut parte din aceste structuri și că documentele electorale au fost semnate fără observații.
„Statul român este încă dator să prezinte dovezi certe”, afirmă fostul președinte AEP
Al doilea aspect asupra căruia Toni Greblă insistă este absența unor dovezi certe care să justifice anularea alegerilor prezidențiale. Acesta susține că, la doi ani de la decizia Curții Constituționale, statul român nu a prezentat elemente concrete care să demonstreze existența unui motiv plauzibil pentru anularea scrutinului.
Cine ar fi luat decizia anulării alegerilor. Ipoteza prezentată de Toni Greblă
Fostul șef al Autorității Electorale Permanente a vorbit și despre propria interpretare a circumstanțelor în care a fost luată decizia anulării scrutinului. Greblă spune că a analizat îndelung motivele care ar fi putut conduce la această hotărâre și consideră că îngrijorările legate de rezultatul votului, atât în plan intern, cât și internațional, ar fi avut un rol în evenimentele respective. El susține că decizia ar fi fost luată de persoane aflate în afara țării și că urmările acesteia vor afecta democrația românească pe termen lung.