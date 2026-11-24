Nemulțumirile provocate de măsurile de austeritate adoptate în timpul guvernării lui Ilie Bolojan îl urmăresc pe fostul premier și după plecarea de la Palatul Victoria. Acesta a fost întâmpinat cu huiduieli și proteste la Satu Mare, în contextul vizitelor sale în teritoriu. După majorări de taxe și scumpiri, oamenii își exprimă nemulțumirea față de deciziile economice care le-au afectat nivelul de trai, conform unui clip distribuit pe Tik Tok.
Ilie Bolojan, întâmpinat din nou cu huiduieli
Episodul de la Satu Mare nu este unul izolat. Fostul premier a fost întâmpinat în repetate rânduri cu proteste și huiduieli, atât în perioada în care conducea Guvernul, cât și după pierderea funcției. Una dintre aceste situații a avut loc în octombrie 2025, la Carei, în timpul ceremoniilor dedicate Zilei Armatei Române.
De asemenea, pe 1 decembrie 2025, la Alba Iulia, mai mulți participanți la manifestările dedicate Zilei Naționale i-au cerut demisia. Un alt episod s-a petrecut la Iași, unde Ilie Bolojan a fost huiduit de oameni nemulțumiți de măsurile de austeritate. Reacțiile publice arată că nemulțumirile față de fostul Executiv nu au dispărut odată cu schimbarea Guvernului.
Taxele mai mari și presiunea asupra veniturilor, printre motivele nemulțumirii
Majorarea TVA de la 19% la 21%, creșterea accizelor și introducerea contribuției la sănătate pentru partea din pensie care depășește 3.000 de lei se numără printre măsurile adoptate în timpul guvernării Bolojan. Justificate la momentul respectiv prin necesitatea reducerii deficitului bugetar, aceste decizii au presupus costuri suplimentare pentru populație. Pentru pensionari și familiile cu venituri modeste, presiunea asupra bugetului lunar a devenit o problemă tot mai greu de gestionat.
Plecarea lui Ilie Bolojan de la conducerea Executivului nu a însemnat și dispariția efectelor măsurilor fiscale adoptate în timpul mandatului său. În timp ce fostul premier își continuă întâlnirile cu organizațiile liberale din țară, deciziile luate în perioada guvernării rămân în centrul criticilor.
Nemulțumiri și în interiorul Partidului Național Liberal
Ilie Bolojan se confruntă și cu tensiuni în propriul partid. La unele dintre întâlnirile organizate în teritoriu, o parte dintre primarii liberali au lipsit, pe fondul divergențelor privind conducerea formațiunii și deciziile luate în timpul guvernării. Turneul fostului premier prin organizațiile județene ale PNL are loc astfel într-o perioadă marcată atât de contestări interne, cât și de proteste publice.