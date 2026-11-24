Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 nov. 2026, 13:50

Nemulțumirile provocate de măsurile de austeritate adoptate în timpul guvernării lui Ilie Bolojan îl urmăresc pe fostul premier și după plecarea de la Palatul Victoria. Acesta a fost întâmpinat cu huiduieli și proteste la Satu Mare, în contextul vizitelor sale în teritoriu. După majorări de taxe și scumpiri, oamenii își exprimă nemulțumirea față de deciziile economice care le-au afectat nivelul de trai, conform unui clip distribuit pe Tik Tok.

Distribuie articolul