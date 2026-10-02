Filmului audierilor lui Bolojan la DNA Iași. Trei ore sub de discuții cu procurorii anticorupție, în dosarul mitei de 1,5 milioane €

Publicat 2 oct. 2026, 14:37 Actualizat 2 oct. 2026, 15:03 Sursă Realitatea PLUS

Premierul demis Ilie Bolojan a fost chemat, vineri dimineață, la sediul DNA Iași pentru a da explicații în dosarul mitei de 1,5 milioane de euro în care este cercetat omul de afaceri vasluian Fănel Bogos. Bolojan a venit alături de avocatul său, Mihai Trandafir, și nu a făcut declarații odată ce a ajuns la sediul direcției anticorupție. Mai mult decât atât, surse juridice citate de Realitatea PLUS, spun că în perioada următoare i s-ar putea schimba încadrarea din martor în inculpat. Guvernul a venit, ulterior, cu o reacție și a transmis că Ilie Bolojan a oferit toate informațiile solicitate la audieri, pe care le-a comunicat și public până acum.

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