Filmului audierilor lui Bolojan la DNA Iași. Trei ore sub de discuții cu procurorii anticorupție, în dosarul mitei de 1,5 milioane €

Premierul demis Ilie Bolojan a fost chemat, vineri dimineață, la sediul DNA Iași pentru a da explicații în dosarul mitei de 1,5 milioane de euro în care este cercetat omul de afaceri vasluian Fănel Bogos. Bolojan a venit alături de avocatul său, Mihai Trandafir, și nu a făcut declarații odată ce a ajuns la sediul direcției anticorupție. Mai mult decât atât, surse juridice citate de Realitatea PLUS, spun că în perioada următoare i s-ar putea schimba încadrarea din martor în inculpat. Guvernul a venit, ulterior, cu o reacție și a transmis că Ilie Bolojan a oferit toate informațiile solicitate la audieri, pe care le-a comunicat și public până acum.
Ilie Bolojan a ajuns, vineri, la sediul DNA Iași după săptămâni în care au avut loc audieri maraton în dosarul de 1,5 milioane de euro de la Palatul Victoria.
Timp de aproape trei ore, Ilie Bolojan a dat explicații în fața procurorilor anticorupție de la DNA Iași, într-un dosar în care este implicat și omul de afaceri Fănel Bogos. Acesta a fost chemat în calitate de martor, iar procurorii anticorupție au încercat să afle cum a ajuns Fănel Bogos în biroul său de la Palatul Victoria.
Premierul demis și-ar fi dorit să fie audiat în Capitală, însă procurorii DNA l-au chemat la Iași.
Ilie Bolojan a ieșit de la DNA după aproape trei ore de audieri și a fost huiduit de mai mulți români nemulțumiți de măsurile de austeritate pe care le-a impus. Premierul demis a plecat zâmbind și a tăcut mâlc în fața jurnaliștilor.
Chiar dacă, Ilie Bolojan a fost chemat la DNA în calitate de martor, a fost însoțit de un avocat. Nici acesta nu a răspuns întrebărilor puse de jurnaliști. Mai mult decât atât, surse spun că Bolojan ar fi cerut să vadă acuzațiile din dosar, însă procurorii i-ar fi respins solicitarea. În perioada următoare, încadrarea lui Bolojan ar putea fi schimbată din martor în inculpat, mai spun sursele pentru Realitatea Plus.
"Nu vă pot preciza, îmi pare rău. Nu vă pot da nicio declarație", a declarat avocatul său, Mihai Trandafir.
La DNA Iași a fost prezent și avocatul lui Fănel Bogos, care a declarat că mai multe companii cu probleme apelează la ajutorul lui Ilie Bolojan.
Reporter: În momentul în care domnul Bogos s-a dus în biroul domnului Bolojan, s-a dus pur și simplu pentru nimic? Nu i-a promis absolut nimic Ilie Bolojan? Adică a avut o întâlnire în Palatul Victoria și fără nicio finalizare?
Avocat: Ați verificat câte companii sau câți reprezentanți ai unor companii au fost la domnul Bolojan, care au probleme? Nu este singurul care a fost prezent la domnul Bolojan, domnul Bogos.
Omul de afaceri Fănel Bogos a vorbit în exclusivitate la Realitatea PLUS despre dosarul mitei de 1,5 milioane de euro. Potrivit acestuia, este vorba despre o luptă politică ce trebuie dusă până la capăt.
„În ce privește dosarul meu și în ce mă privește pe mine strict, domnul Ilie Bolojan, în loc să facă treabă pe linie politică pentru țară, pierde timpul. Nu va avea altă încadrare. Este o luptă politică, din punctul meu de vedere, care trebuie dusă până la capăt”, a declarat Fănel Bogos.
La sfârșitul anului trecut, Fănel Bogos a avut o întâlnire cu Ilie Bolojan chiar în biroul său. Afaceristul este acuzat că ar fi dat o mită de 1,5 milioane de euro pentru a ajunge la Palatul Victoria. Totul ar fi fost intermediat chiar de fostul trezorier al PNL, Mihai Barbu.