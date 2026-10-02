Fănel Bogos, despre dosarul mitei de 1,5 milioane de euro: „Este o luptă politică”

Publicat 2 oct. 2026, 13:20 Actualizat 2 oct. 2026, 13:30 Sursă Realitatea PLUS

Omul de afaceri Fănel Bogos a vorbit în exclusivitate la Realitatea PLUS despre dosarul mitei de 1,5 milioane de euro, în care a fost audiat, vineri și premierul interimar Ilie Bolojan. Potrivit omului de afaceri, este vorba despre o luptă politică ce trebuie dusă până la capăt.

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