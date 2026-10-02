Fănel Bogos, despre dosarul mitei de 1,5 milioane de euro: „Este o luptă politică”

Omul de afaceri Fănel Bogos a vorbit în exclusivitate la Realitatea PLUS despre dosarul mitei de 1,5 milioane de euro, în care a fost audiat, vineri și premierul interimar Ilie Bolojan. Potrivit omului de afaceri, este vorba despre o luptă politică ce trebuie dusă până la capăt.
Ce spune despre Ilie Bolojan
„În ce privește dosarul meu și în ce mă privește pe mine strict, domnul Ilie Bolojan, în loc să facă treabă pe linie politică pentru țară, pierde timpul. Nu va fi încadrat, nu va avea altă încadrare. Este o luptă politică din punctul meu de vedere, care trebuie dusă până la capăt”, a mai spus Fănel Bogos.
Ilie Bolojan a plecat de la DNA Iași după mai bine de două ore de audieri în dosarul lui Fănel Bogos
Premierul demis Ilie Bolojan a plecat de la DNA Iași, după mai bine de două ore de audieri în dosarul lui Fănel Bogos privind întâlnirea pe care ar fi avut-o cu afaceristul vasluian. La fel ca la sosire, Bolojan a refuzat să facă declarații și la plecare.
Surse citate de Realitatea Plus susțin că, în sala de judecată, acesta ar fi cerut să îi fie comunicate acuzațiile existente în dosar, dar solicitarea a fost respinsă, nefiind procedurală. La sediul DNA Iași au fost și avocații lui Fănel Bogos și ai Cristinei Trăilă. În fața instituției s-au adunat și contestatari ai premierului demis.
Potrivit unui comunicat al Guvernului, Bolojan a fost audiat în calitate de martor. Realitatea Plus a transmis că, potrivit unor surse, este posibil ca încadrarea să fie schimbată din martor în inculpat.
În dosar sunt invocate suspiciuni privind o posibilă mită de 1,5 milioane de euro, precum și acuzații de trafic de influență.
Atât la intarea în sediul DNA, cât și la plecare, premierul demis a fost însoțit de huiduielile unui grup de contestatari.