Alerta energetică, prelungită la Cernavodă. Situația rămâne critică pe Dunăre. Când poate fi pornită centrala

Centrala Nucleară de la Cernavodă rămâne oprită, după ce starea de alertă a fost prelungită cu încă 30 de zile, pe fondul debitului scăzut al Dunării. Problemele legate de nivelul apei nu au fost încă rezolvate, în ciuda măsurilor luate de autorități în ultimele luni. În vară, Armata a detonat stânca Pârjoaia, iar mai multe barje au fost scufundate în fluviu, însă intervențiile nu au împiedicat oprirea centralei.
Situația rămâne critică pe Dunăre
”O să merg și eu acolo. O să dăm cu stânca aia jos”, spunea Radu Miruță, înainte de detonarea stâncii Pârjoaia.
Criză energetică de la Cernavodă se prelungește cu cel puțin 30 de zile, în ciuda seriei de încercări eșuate prin care autoritățile au vrut să repornească centrala nucleară. În ultima parte a verii, Radu Miruță a derulat o adevărată campanie de imagine pe marginea dezastrului de pe Dunăre. A mers să se pozeze lângă locul în care a fost detonată stânca Pârjoaia și mai apoi a promis că nivelul apei va crește. Cu toate acestea, niciuna dintre măsuri, inclusiv scufundarea barjelor, nu a dat rezultate.
Detonarea stâncii de la Pârjoaia avea ca scop devierea cursului apei și creșterea debitului către Cernavodă. Miruță a mers pe teren și a prezentat operațiunea ca pe o reușită.
”Ce nu s-a reușit de 30 de ani, am venit astăzi de hac”, a spus ministrul interimar al Apărării.
După operațiunea care nu a câștigat deloc timp în plus pentru centrală, autoritățile au trecut la o altă intervenție. Patru barje au fost scufundate controlat în Dunăre pentru a ridica nivelul apei și a asigura un debit mai bun către centrală. După operațiune, Radu Miruță a anunțat că intervenția a adus aproximativ 8 cm în plus și că s-ar fi câștigat cel puțin 9 zile.
”Se lucrează, dacă vreți, milimetric pentru a încerca să fie ținută cât mai mult în funcțiune. Inițial, cei de la Apele Române planificaseră că, în urma acestor acțiuni, se va prelungi cu încă alte 9 zile funcționarea centralei. Se pare că planurile pe care le-au făcut inițial la fața locului au fost un pic modificate și nu va mai fi o perioadă de 9 zile, ci am înțeles că ar fi fost o perioadă de plus 2-3 zile”, a afirmat oficialul.
Când poate fi pornită centrala de la Cernavodă
Zilele câștigat în plus nu au schimbat rezultatul. Centrala nucleară a fost închisă, iar România a fost pusă în fața unei crize energetice fără precedent. Au fost redeschise mai multe grupuri energetice pe cărbune și s-au cerut economii din partea marilor consumatori industriali. Din păcate, între timp, situația de pe Dunăre nu s-a îmbunătățit.
La sfârșitul lunii septembrie, Comitetul Național pentru Situații de Urgență a decis prelungirea stării de alertă energetică pentru încă 30 de zile. Potrivit documentului oficial, debitul Dunării rămâne o problemă majoră. Pentru începutul acestei luni, este estimat un debit de 1185 până la 1200 m³/s la intrarea în țară, aproape de trei ori mai mic față de media altor ani.
Iar la Cernavodă, perioada dintre 15 și 22 octombrie este considerată critică, fiindcă nivelul apei ar putea să atingă pragul necesar pentru funcționarea centralei nucleare. În cazul în care reactoarele nu vor fi pornite curând, vor fi decise noi importuri la prețuri uriașe, dar și noi măsuri pentru reducerea consumului.