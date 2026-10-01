Alerta energetică, prelungită la Cernavodă. Situația rămâne critică pe Dunăre. Când poate fi pornită centrala

Publicat 2 oct. 2026, 00:01 Actualizat 2 oct. 2026, 00:02

Centrala Nucleară de la Cernavodă rămâne oprită, după ce starea de alertă a fost prelungită cu încă 30 de zile, pe fondul debitului scăzut al Dunării. Problemele legate de nivelul apei nu au fost încă rezolvate, în ciuda măsurilor luate de autorități în ultimele luni. În vară, Armata a detonat stânca Pârjoaia, iar mai multe barje au fost scufundate în fluviu, însă intervențiile nu au împiedicat oprirea centralei.

Distribuie articolul