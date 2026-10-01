Nicușor Dan, discuții informale cu partidele în weekend. Propunerea de premier, așteptată luni - SURSE

Publicat 1 oct. 2026, 12:07 Sursă Realitatea PLUS

Președintele Nicușor Dan ar urma să aibă, în acest weekend, discuții informale cu liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare, potrivit surselor politice citate de Realitatea PLUS. Întâlnirile ar preceda consultările oficiale anunțate pentru luni, când șeful statului ar urma să anunțe și propunerea de premier.

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