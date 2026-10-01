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Politica· 1 min citire
Nicușor Dan, discuții informale cu partidele în weekend. Propunerea de premier, așteptată luni - SURSE
Nicușor Dan, președintele României
Publicat1 oct. 2026, 12:07
SursăRealitatea PLUS
Președintele Nicușor Dan ar urma să aibă, în acest weekend, discuții informale cu liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare, potrivit surselor politice citate de Realitatea PLUS. Întâlnirile ar preceda consultările oficiale anunțate pentru luni, când șeful statului ar urma să anunțe și propunerea de premier.
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