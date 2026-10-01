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Nicușor Dan, discuții informale cu partidele în weekend. Propunerea de premier, așteptată luni - SURSE

Nicușor Dan, președintele României

Nicușor Dan, președintele României

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Scris deDarius Stănescu
Publicat1 oct. 2026, 12:07
SursăRealitatea PLUS

Președintele Nicușor Dan ar urma să aibă, în acest weekend, discuții informale cu liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare, potrivit surselor politice citate de Realitatea PLUS. Întâlnirile ar preceda consultările oficiale anunțate pentru luni, când șeful statului ar urma să anunțe și propunerea de premier.

Discuții înaintea consultărilor oficiale

Potrivit surselor Realitatea PLUS, Nicușor Dan intenționează să discute cu reprezentanții fostei coaliții pentru a afla pozițiile acestora și soluțiile pe care le susțin pentru depășirea blocajului politic.

Discuțiile informale din weekend ar urma să clarifice intențiile liderilor politici înainte de consultările oficiale de la începutul săptămânii viitoare. Miza întâlnirilor este identificarea unei soluții pentru formarea unui nou guvern.

Propunerea de premier, așteptată luni

Consultările oficiale cu partidele sunt anunțate pentru luni. Potrivit informațiilor prezentate de Realitatea PLUS, președintele ar urma să anunțe în aceeași zi și propunerea pentru funcția de prim-ministru.

Până atunci, discuțiile informale ar putea contura pozițiile partidelor din fosta coaliție și disponibilitatea acestora de a susține o nouă formulă de guvernare.

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