Petrișor Peiu avertizează înaintea verdictului S&P: „Va fi precum criza din 2009-2010, numai că de data aceasta noi vom fi Grecia”

Liderul senatorilor AUR și analistul economic Petrișor Peiu a lansat un avertisment dur privind situația economică a României, cu doar o zi înainte ca agenția de rating S&P să decidă dacă menține calificativul țării sau îl coboară în categoria „junk”. Într-o intervenție la Realitatea Plus, Peiu a atras atenția asupra creșterii accelerate a împrumuturilor externe și a costurilor de finanțare, în absența unor reduceri semnificative ale cheltuielilor statului. Un astfel de mecanism, a explicat Peiu, poate împinge România spre o criză similară celei care a lovit Grecia în anii 2009-2010.
Una dintre marile probleme ale momentului, în viziunea senatorului Petrișor Peiu, este dependența tot mai mare de finanțarea externă, într-un context în care creditorii devin tot mai reticenți față de statele cu deficite bugetare mari.
Peiu: „Vorbim de o criză a datoriilor guvernamentale”
Criza pe care o trăim noi acum în România este una de mici dimensiuni, în comparație cu o criză financiară internațională care a lovit toată lumea occidentală în 2007-2008. Dacă atunci la baza crizei au stat creditele ipotecare și împrumuturile foarte mari către sectorul privat în statele occidentale, de data aceasta vorbim de o criză a datoriilor suverane, de o criză a datoriilor guvernamentale, a declarat liderul senatorilor AUR.
Acesta consideră că majorarea costurilor de finanțare reprezintă un semnal transmis de piețe către guvernele care continuă să acumuleze deficite mari.
„Pe măsură ce cresc aceste dobânzi, vorbim practic de o formă a creditorilor de a spune țărilor respective să se oprească din cheltuiala excesivă, din bugete cu deficite foarte mari, care trebuie alimentate cu credite scumpe”, a explicat Peiu, în direct la Realitatea Plus.
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Peiu: „Manifestarea viitoarei crize ar putea consta în oprirea finanțării externe”
Analistul economic avertizează că principalul risc pentru România este reducerea accesului la finanțare externă pentru acoperirea deficitului bugetar. Un astfel de scenariu ar lăsa statul în incapacitatea de a-și finanța activități curente.
Manifestarea viitoarei crize la noi ar putea să constea în oprirea finanțării externe pentru deficitul bugetar. Și atunci presiunea pe finanțarea internă va crește foarte tare, iar băncile din România și fondurile de pensii nu vor avea suficienți bani să acopere deficitul de finanțare al țării. Ceea ce va conduce la o ajustare foarte agresivă, foarte violentă a cheltuielilor bugetare, a avertizat Petrișor Peiu. În primul rând ar trebui să fim foarte atenți la împrumuturile pe care le luăm. Chiar și de la Uniunea Europeană, cum este împrumutul SAFE, ni se tot spune că este un credit cu o dobândă mică. Dar dobânda aia mică crește din ce în ce mai tare și a depășit 4%. Adică din ce în ce mai scumpă este și finanțarea europeană și atunci mai bine ne împrumutăm mai puțin”, a afirmat acesta.
În opinia sa, o asemenea evoluție ar pune presiune uriașă asupra economiei și ar obliga statul să adopte măsuri drastice pentru reducerea cheltuielilor.
Trebuie reduse cu curaj cheltuielile bugetare. Nu cum s-a făcut până acum. Noi trebuie să renunțăm la tot ceea ce nu este necesar, până când nu e prea târziu. Pericolul major pentru România îl reprezintă astăzi împrumuturile, mai ales cele externe, care depind de cursul de schimb, pe care nu îl putem controla, și de dobânzile pe care le plătim pentru aceste împrumuturi, a spus liderul senatorilor AUR.
Peiu: „De data aceasta noi vom fi Grecia”
Cel mai dur avertisment al liderului senatorilor AUR a vizat posibilitatea ca România să ajungă într-o situație similară cu cea traversată de Grecia în timpul crizei datoriilor suverane.
Va fi direct ca în perioada anului 2009-2010, atunci când s-a manifestat precedenta criză, numai că de data aceasta noi vom fi Grecia. Dacă nu ne trezim la timp, acolo vom ajunge, a concluzionat Peiu.