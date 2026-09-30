PSD ar putea intra din nou în calculele pentru formarea Guvernului. Ce spune Nicușor Dan despre următorul premier

Președintele Nicușor Dan se pregătește să facă luni o nouă nominalizare pentru funcția de prim-ministru, după ce Cabinetul propus de Siegfried Mureșan nu a obținut voturile necesare în Parlament. Șeful statului va avea până atunci consultări oficiale cu partidele și ar putea purta și discuții informale, urmând ca decizia să fie luată după evaluarea pozițiilor formațiunilor politice.
La finalul vizitei sale în Cehia, președintele Nicușor Dan a susținut o conferință de presă, la Ambasada României, în care a prezentat pe scurt ce întrevederi a avut pe parcursul zilei și apoi a răspuns întrebărilor jurnaliștilor.
Nicușor Dan a anunțat că va discuta oficial cu formațiunile parlamentare luni, dar că este posibil să aibă și discuții informale cu reprezentanții acestora în zilele care preced consultările. După evaluarea tuturor pozițiilor, președintele urmează să decidă asupra persoanei care va fi nominalizată pentru funcția de prim-ministru.
Cert este, potrivit declarației sale, că luni după-amiază va exista o nouă nominalizare pentru funcția de premier.
PSD ar putea primi următorul mandat, dar Nicușor Dan nu confirmă scenariul
Întrebat dacă PSD va primi mandatul pentru formarea următorului Guvern, după eșecul Cabinetului Mureșan, președintele nu a confirmat această variantă, dar nici nu a exclus-o.
Nicușor Dan a invocat necesitatea unei noi consultări cu partidele înainte de a anunța ce opțiune va avea în privința următorului candidat pentru funcția de prim-ministru.
„La prima întrebare, evident că, după aceste aproape cinci luni de tatonări, discuții, am multe nume în cap și, cum a văzut toată lumea, au circulat scenarii, voturi. Cred că suntem toți experți: 126 plus 43 plus așa. Numai că n-ar fi constituțional să mă pronunț înainte să am o nouă consultare cu partidele politice, înainte ca, față de varianta care a fost asumată politic de trei partide, cu Siegfried Mureșan, partidele astea, după consultări interne, să-și modifice opțiunea”, a spus el.
Astfel, președintele a arătat că scenariile privind viitoarea nominalizare nu sunt încă definitive, iar pozițiile partidelor urmează să fie reevaluate înaintea unei decizii.
Nicușor Dan anunță o nouă nominalizare luni după-amiază
Consultările oficiale de la Palatul Cotroceni sunt programate pentru luni, după ce propunerea de Guvern condusă de Siegfried Mureșan nu a obținut numărul necesar de voturi pentru învestire în Parlament.
Până atunci, Nicușor Dan a precizat că poate purta și discuții informale cu reprezentanții partidelor, urmând ca toate aceste schimburi de opinii să contribuie la decizia privind viitorul candidat pentru funcția de premier.
„Și, după ce o să am discuții oficiale cu toate partidele, poate și discuții informale în zilele astea, până luni, o să-mi formez o idee și, în baza acestui cumul de informații, voi nominaliza o persoană.
Dar singurul lucru cert este că luni după-amiază voi nominaliza pe cineva”, a declarat președintele.