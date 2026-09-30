PSD ar putea intra din nou în calculele pentru formarea Guvernului. Ce spune Nicușor Dan despre următorul premier

Publicat 1 oct. 2026, 00:00 Actualizat 1 oct. 2026, 00:01

Președintele Nicușor Dan se pregătește să facă luni o nouă nominalizare pentru funcția de prim-ministru, după ce Cabinetul propus de Siegfried Mureșan nu a obținut voturile necesare în Parlament. Șeful statului va avea până atunci consultări oficiale cu partidele și ar putea purta și discuții informale, urmând ca decizia să fie luată după evaluarea pozițiilor formațiunilor politice.

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