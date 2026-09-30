Traian Băsescu: „Nu avem altă soluție” decât alegerile anticipate

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 30 sept. 2026, 20:41

Fostul președinte Traian Băsescu susține că alegerile anticipate reprezintă în momentul de față "singura soluție pentru România", deși recunoaște că până de curând nu a fost adeptul acestei variante. Băsescu a criticat, totodată, poziția președintelui Nicușor Dan privind anticipatele și a susținut că declarațiile acestuia i-ar fi încurajat pe parlamentarii care se temeau că își pierd mandatele să nu voteze Guvernul propus de Siegfried Mureșan.

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