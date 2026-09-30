Traian Băsescu: „Nu avem altă soluție” decât alegerile anticipate

Fostul președinte Traian Băsescu susține că alegerile anticipate reprezintă în momentul de față "singura soluție pentru România", deși recunoaște că până de curând nu a fost adeptul acestei variante. Băsescu a criticat, totodată, poziția președintelui Nicușor Dan privind anticipatele și a susținut că declarațiile acestuia i-ar fi încurajat pe parlamentarii care se temeau că își pierd mandatele să nu voteze Guvernul propus de Siegfried Mureșan.
Traian Băsescu a explicat miercuri seara că, în opinia sa, poziția exprimată de Nicușor Dan cu privire la alegerile anticipate ar fi influențat calculele unor parlamentari care se temeau că și-ar putea pierde mandatele.
„Cel mai puternic semnal dat de domnul președinte Dan acum, cu ocazia dezbaterilor legate de Guvernul Mureșan, a fost acela că nu este de acord cu anticipatele, ceea ce a stimulat pe toți cei care ar fi avut dubii că rămân fără scaun în Parlament, i-a stimulat să nu voteze Guvernul Mureșan”, a afirmat Băsescu într-o intervenție la un post de televiziune.
Băsescu: „Nu avem altă soluție decât prin noi alegeri”
Fostul șef al statului a spus că îi este dificil să înțeleagă motivul pentru care actualul președinte nu susține ideea alegerilor anticipate.
„Nici eu nu am fost, până de curând, adeptul soluției cu alegerile anticipate, tocmai datorită dificultăților mecanismului și a timpului îndelungat. Dar este evident că nu avem altă soluție (...) decât prin noi alegeri”, a mai spus Băsescu.
Declarațiile fostului președinte vin după ce Nicușor Dan a afirmat, înaintea votului pentru Guvernul Mureșan, că alegerile anticipate „nu sunt o soluție”, considerând că acestea ar prelungi instabilitatea politică și neîncrederea populației.
Guvernul propus de Siegfried Mureșan a fost respins miercuri de Parlament, după ce a obținut 182 de voturi „pentru” și 15 „împotrivă”, sub pragul de 233 de voturi necesar pentru învestire.