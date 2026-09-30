Zi crucială pentru Siegfried Mureșan: La ora 13:00, guvernul său cere votul de încredere al Parlamentului

Publicat 30 sept. 2026, 07:10 Sursă Realitatea.net realitatea plus

Premierul desemnat Siegfried Mureșan și echipa sa de miniștri se prezintă miercuri, la ora 13:00, în plenul Parlamentului, în încercarea de a obține un vot favorabil. Potrivit calculelor politice, Cabinetul Mureșan, susținut de PNL, USR și UDMR, nu are mari șanse de a obține cele 233 de voturi necesare. PSD, AUR și grupul PACE au anunțat deja că nu vor vota această formulă guvernamentală, iar social-democrații au precizat că vor participa la plen pentru a asigura cvorumul.

Distribuie articolul