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Politica· 1 min citire
Zi crucială pentru Siegfried Mureșan: La ora 13:00, guvernul său cere votul de încredere al Parlamentului
Siegfried Mureșan și Cătălin Drulă
Publicat30 sept. 2026, 07:10
SursăRealitatea.net realitatea plus
Premierul desemnat Siegfried Mureșan și echipa sa de miniștri se prezintă miercuri, la ora 13:00, în plenul Parlamentului, în încercarea de a obține un vot favorabil. Potrivit calculelor politice, Cabinetul Mureșan, susținut de PNL, USR și UDMR, nu are mari șanse de a obține cele 233 de voturi necesare. PSD, AUR și grupul PACE au anunțat deja că nu vor vota această formulă guvernamentală, iar social-democrații au precizat că vor participa la plen pentru a asigura cvorumul.
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