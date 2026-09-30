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Politica· 1 min citire

Zi crucială pentru Siegfried Mureșan: La ora 13:00, guvernul său cere votul de încredere al Parlamentului

Siegfried Mureșan și Cătălin Drulă

Siegfried Mureșan și Cătălin Drulă

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Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat30 sept. 2026, 07:10
SursăRealitatea.net realitatea plus

Premierul desemnat Siegfried Mureșan și echipa sa de miniștri se prezintă miercuri, la ora 13:00, în plenul Parlamentului, în încercarea de a obține un vot favorabil. Potrivit calculelor politice, Cabinetul Mureșan, susținut de PNL, USR și UDMR, nu are mari șanse de a obține cele 233 de voturi necesare. PSD, AUR și grupul PACE au anunțat deja că nu vor vota această formulă guvernamentală, iar social-democrații au precizat că vor participa la plen pentru a asigura cvorumul.

Potrivit unor surse politice consultate de Realitatea Plus, Siegfried Mureșan ar putea obține între 190 și 200 de voturi, în condițiile în care PNL, USR și UDMR au împreună 169 de parlamentari.

Pe de altă parte, PSD, AUR și grupul PACE au anunțat că nu votează echipa propusă de Mureșan, pe care îl consideră un continuator al politicilor de austeritate impuse de Ilie Bolojan. Social-democrații se vor afla în plenul Parlamentului, pentru a asigura cvorumul necesar votului, în timp ce parlamentarii AUR nu vor participa.

Dacă guvernul nu va trece de vot, indică aceleași surse ale Realitatea PLUS, președintele Nicușor Dan ar putea demara noi consultări cu partidele la finalul acestei săptămâni sau la începutul săptămânii viitoare.

Mai mult, președintele ar dori refacerea coaliției de guvernare PSD-PNL-USR și UDMR, pentru a avea parte de un guvern stabil până în 2028.

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