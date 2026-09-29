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Scandal la audierile miniștrilor propuși de Siegfried Mureșan. ”De unde aveți obrăznicia să ne cereți votul”

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat29 sept. 2026, 18:10
Actualizat29 sept. 2026, 18:22
SursăRealitatea PLUS

Scandal la audierile miniștrilor propuși de Siegfried Mureșan pentru formarea viitorului Guvern. Raluca Turcan, propusă pentru funcția de ministru al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, a fost atacată de senatorul PACE – Întâi România, Ionel Carp, care a întrebat-o de unde are „obrăznicia” să ceară votul parlamentarilor, acuzând Guvernul Bolojan că „a nenorocit toate categoriile sociale”. În același timp, Oana Gheorghiu, propusă pentru funcția de ministru al Sănătății, a primit aviz nefavorabil în Comisia pentru Sănătate.

”De unde aveți obrăznicia să ne cereți votul”

”Știm că sunteți unul dintre parlamentarii liberali susținători ai marelui reformator Ilie Bolojan. Eu i-aș spune tăietor, dar să nu dau în patimă colegilor mei care au țipat «Ilie, sărăcie!» și au votat moțiunea, iar acum sunt șefi de organizații la liberali. Ați susținut reforma, așa-zisa reformă a domnului Bolojan, și ați fost de acord cu marea reformă pe cele mai vulnerabile categorii sociale. Ați nenorocit mamele care își cresc copiii, ați nenorocit pensionarii care au pensii mai mari de 3.000 de lei, ați nenorocit persoanele cu dizabilități. Și să ne ducem mai departe: ați nenorocit și profesorii, și studenții, și elevii, și bursele sociale”, a declarat senatorul Ionel Carp.

Mai mult, senatorul PACE – Întâi România a atacat-o pe Raluca Turcan, pe care a întrebat-o „de unde mai are atâta curaj” să ceară votul Parlamentului.

”De unde mai aveți atâta curaj, ca să nu spun atâta obrăznicie, să veniți în fața noastră să ne cereți să vă dăm votul, în condițiile în care premierul desemnat, noul premier desemnat, a spus că nu vrea decât să continue reforma domnului Bolojan”, a mai spus Ionel Carp.

”Nu suntem la ora de microbiologie”

Scandal a fost și în comisia parlamentară în care a fost audiată Oana Gheorghiu, propusă pentru funcția de ministru al Sănătății în Guvernul Siegfried Mureșan.

”Vreți să continuăm polemic sau vreți să continuăm rațional? Dacă vreți să continuăm polemic, sunteți mult mai bun decât mine, recunosc. Pe mine mă bateți cu experiența. Da? Vă rog. Deci eu aș vrea să-i rog pe colegii de la USR să pună o întrebare”, a declarat Alexandru Rafila.

Fostul ministru al Sănătății a fost întrerupt de un membru al comisiei de specialitate care a menționat că ”nu suntem la ora de microbiologie. Deci, sunt reguli pe care trebuie să le respectați și voi PSD-ul. O întrebare, un răspuns. Nu comentați la fiecare răspuns! Nu este procedura pe care..”

De asemenea, un alt membru al comisiei a intervenit și a spus: ”Vă rog frumos, domnule președinte... Doamnă președinte, că-i la stânga. Vă rog frumos să-i tăiați microfonul domnului Ungureanu, că tot intervine!”

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