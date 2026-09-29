Scandal la audierile miniștrilor propuși de Siegfried Mureșan. ”De unde aveți obrăznicia să ne cereți votul”

Publicat 29 sept. 2026, 18:10 Actualizat 29 sept. 2026, 18:22 Sursă Realitatea PLUS

Scandal la audierile miniștrilor propuși de Siegfried Mureșan pentru formarea viitorului Guvern. Raluca Turcan, propusă pentru funcția de ministru al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, a fost atacată de senatorul PACE – Întâi România, Ionel Carp, care a întrebat-o de unde are „obrăznicia” să ceară votul parlamentarilor, acuzând Guvernul Bolojan că „a nenorocit toate categoriile sociale”. În același timp, Oana Gheorghiu, propusă pentru funcția de ministru al Sănătății, a primit aviz nefavorabil în Comisia pentru Sănătate.

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