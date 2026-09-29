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Politica· 1 min citire

Continuă audierile miniștilor propuși pentru guvernul SIegfried Mureșan

Siegfried Muresan (PNL)

Siegfried Muresan (PNL)

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Emanuel Focșan
Scris de Emanuel Focșan Publicat: 29 sept. 2026, 07:14

Mariți, ceilalți zece miniştri nominalizaţi în Guvernul Siegfried Mureşan vor fi audiaţi. Audierile încep la ora 10.00 şi se încheie la ora 20.00, fiecare dintre cei nominalizați având la dispoziție o oră pentru a răsunde întrebătrilor parlamentarilor din comsiiie de specialitate. În ordine, vor fi auduați Mircea Abrudean, propus pentru ministerul Internelor, Dragoş Pâslaru - Proiecte Europene - , Raluca Turcan - Ministerul Muncii, Oana Gheorghiu - Sănătate, Oana Ţoiu - Externe, Andrea Chiș - miniisterul justiției, Ötvös Koppány Bulcsú - Cultură, Mihai Dimian - Educaţie, Cseke Attila - Dezvoltare şi Diana Buzoianu, Mediu. Luni, au primit avize negative miniştrii propuşi la Energie - Sebastian Burduja, Apărare - Radu Miruţă, Transporturi - Cătălin Drulă, Economie - Irineu Darău. Avize pozitive au fost emise pentru Tanczos Barna (Agricultură) şi Alexandru Nazare (Finanţe).

Mariți, ceilalți zece miniştri nominalizaţi în Guvernul Siegfried Mureşan vor fi audiaţi.

Audierile încep la ora 10.00 şi se încheie la ora 20.00, fiecare dintre cei nominalizați având la dispoziție o oră pentru a răsunde întrebătrilor parlamentarilor din comsiiie de specialitate.

În ordine, vor fi audiați Mircea Abrudean, propus pentru Ministerul de Interne; Dragoș Pîslaru, pentru Ministerul Proiectelor Europene; Raluca Turcan, pentru Ministerul Muncii; Oana Gheorghiu, pentru Ministerul Sănătății; Oana Țoiu, pentru Ministerul Afacerilor Externe; Andrea Chiș, pentru Ministerul Justiției; Ötvös Koppány Bulcsú, pentru Ministerul Culturii; Mihai Dimian, pentru Ministerul Educației; Cseke Attila, pentru Ministerul Dezvoltării; și Diana Buzoianu, pentru Ministerul Mediului.

Luni, au primit avize negative miniştrii propuşi la Energie - Sebastian Burduja, Apărare - Radu Miruţă, Transporturi - Cătălin Drulă, Economie - Irineu Darău. Avize pozitive au fost emise pentru Tanczos Barna (Agricultură) şi Alexandru Nazare (Finanţe).

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