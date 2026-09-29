Continuă audierile miniștilor propuși pentru guvernul SIegfried Mureșan
Siegfried Muresan (PNL)
Mariți, ceilalți zece miniştri nominalizaţi în Guvernul Siegfried Mureşan vor fi audiaţi. Audierile încep la ora 10.00 şi se încheie la ora 20.00, fiecare dintre cei nominalizați având la dispoziție o oră pentru a răsunde întrebătrilor parlamentarilor din comsiiie de specialitate. În ordine, vor fi auduați Mircea Abrudean, propus pentru ministerul Internelor, Dragoş Pâslaru - Proiecte Europene - , Raluca Turcan - Ministerul Muncii, Oana Gheorghiu - Sănătate, Oana Ţoiu - Externe, Andrea Chiș - miniisterul justiției, Ötvös Koppány Bulcsú - Cultură, Mihai Dimian - Educaţie, Cseke Attila - Dezvoltare şi Diana Buzoianu, Mediu. Luni, au primit avize negative miniştrii propuşi la Energie - Sebastian Burduja, Apărare - Radu Miruţă, Transporturi - Cătălin Drulă, Economie - Irineu Darău. Avize pozitive au fost emise pentru Tanczos Barna (Agricultură) şi Alexandru Nazare (Finanţe).
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