Continuă audierile miniștilor propuși pentru guvernul SIegfried Mureșan

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 29 sept. 2026, 07:14

Mariți, ceilalți zece miniştri nominalizaţi în Guvernul Siegfried Mureşan vor fi audiaţi. Audierile încep la ora 10.00 şi se încheie la ora 20.00, fiecare dintre cei nominalizați având la dispoziție o oră pentru a răsunde întrebătrilor parlamentarilor din comsiiie de specialitate. În ordine, vor fi auduați Mircea Abrudean, propus pentru ministerul Internelor, Dragoş Pâslaru - Proiecte Europene - , Raluca Turcan - Ministerul Muncii, Oana Gheorghiu - Sănătate, Oana Ţoiu - Externe, Andrea Chiș - miniisterul justiției, Ötvös Koppány Bulcsú - Cultură, Mihai Dimian - Educaţie, Cseke Attila - Dezvoltare şi Diana Buzoianu, Mediu. Luni, au primit avize negative miniştrii propuşi la Energie - Sebastian Burduja, Apărare - Radu Miruţă, Transporturi - Cătălin Drulă, Economie - Irineu Darău. Avize pozitive au fost emise pentru Tanczos Barna (Agricultură) şi Alexandru Nazare (Finanţe).

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