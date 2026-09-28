Siegfried Mureșan îl contrazice pe Sorin Grindeanu: „L-am contactat din nou în această dimineață”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 sept. 2026, 10:59

Siegfried Mureșan îl contrazice pe Sorin Grindeanu și susține că l-a contactat din nou, luni dimineață, pe președintele PSD. Premierul desemnat spune că i-a trimis liderului social-democrat un document care arată că programul său de guvernare include și propuneri ale PSD, în timp ce social-democrații își mențin decizia de a nu susține viitorul Executiv, conform Realitatea PLUS.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre politica interna