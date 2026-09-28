Siegfried Mureșan îl contrazice pe Sorin Grindeanu: „L-am contactat din nou în această dimineață”

Siegfried Mureșan îl contrazice pe Sorin Grindeanu și susține că l-a contactat din nou, luni dimineață, pe președintele PSD. Premierul desemnat spune că i-a trimis liderului social-democrat un document care arată că programul său de guvernare include și propuneri ale PSD, în timp ce social-democrații își mențin decizia de a nu susține viitorul Executiv, conform Realitatea PLUS.
Siegfried Mureșan a transmis luni dimineață că a reluat încercările de a discuta cu Sorin Grindeanu și că i-a trimis acestuia un document privind programul de guvernare. Declarația îl contrazice pe liderul PSD, care afirmase anterior că premierul desemnat nu îl contactase și că, dacă ar fi dorit voturile social-democraților, ar fi trebuit să îl caute. Pe 21 septembrie, Grindeanu declara că „nu s-a întâmplat lucrul acesta” și preciza că fusese contactat, în schimb, de Ilie Bolojan.
Mureșan susține acum că a revenit cu un nou mesaj către liderul PSD și că este în continuare dispus să discute despre formarea Guvernului.
„L-am contactat din nou în această dimineață pe președintele PSD, Sorin Grindeanu. I-am trimis documentul care evidențiază clar cum programul nostru de guvernare cuprinde și propuneri ale PSD, iar documentul arată că, dacă PSD va vota Guvernul, îl va vota pentru criterii obiective, iar dacă va vota împotrivă o va face în spiritul aprecierii subiective. Sunt oricând dispus să discutăm despre programul de guvernare și despre formarea Guvernului”, a transmis Siegfried Mureșan.
Disputa dintre cei doi nu este nouă. Mureșan declarase și pe 23 septembrie că îl sunase pe Grindeanu și că îi promisese să îi trimită liniile principale ale programului de guvernare, în timp ce liderul PSD îl acuza că nu s-a prezentat la discuțiile așteptate.
PSD își menține decizia: nu votează Guvernul Mureșan
Mesajul premierului desemnat vine chiar în ziua în care PSD și-a reconfirmat poziția privind votul de învestitură.
Social-democrații au decis că nu vor susține Cabinetul condus de Siegfried Mureșan, poziție anunțată deja înaintea ședinței de luni. PSD anunțase încă dinaintea Consiliului Politic Național că nu va vota Guvernul Mureșan.
Partidul va asigura însă cvorumul la ședința comună a Parlamentului în care urmează să fie votat noul Executiv.
Votul decisiv este programat miercuri
Cabinetul propus de Siegfried Mureșan are nevoie de cel puțin 233 de voturi pentru a fi învestit. PNL, USR și UDMR adună împreună aproximativ 170 de voturi, ceea ce face ca premierul desemnat să aibă nevoie de sprijin parlamentar suplimentar. Votul în plenurile reunite ale Camerei Deputaților și Senatului este programat miercuri.