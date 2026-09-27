Bogdan Ivan rupe tăcerea despre întâlnirea cu ambasadoarea SUA: „N-aveam nevoie să vină americanii să-mi spună că Bolojan e o catastrofă”
Bogdan Ivan, fost ministru PSD
Bogdan Ivan respinge orice legătură între întâlnirile avute cu oficiali americani și căderea Guvernului Bolojan. Fostul ministru al Energiei susține că discuțiile cu ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, au vizat proiecte energetice și Coridorul Vertical, nu situația politică din România.
Bogdan Ivan a reacționat după scandalul declanșat de informațiile apărute în presa americană privind afirmațiile atribuite ambasadoarei SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle. Fostul ministru al Energiei susține că nici el, nici Sorin Grindeanu nu aveau nevoie de intervenția unui oficial străin pentru a decide că Guvernul condus de Ilie Bolojan trebuie înlăturat.
Controversa a izbucnit după informațiile publicate de The Wall Street Journal privind presupusa implicare a SUA în căderea Guvernului Bolojan. Relatarea publicației americane atribuie ambasadoarei afirmații despre posibilitatea Washingtonului de a influența schimbarea unor guverne, însă avocatul diplomatei a contestat descrierea conversației.
„Ca să fie foarte clar, n-aveam nevoie să vină americanii să-mi spună mie și domnului Grindeanu că Ilie Bolojan e o catastrofă pentru economia României și că trebuie să plece acasă. Asta o știam noi, fiecare dintre noi, alături cu 80% dintre români”, a declarat Bogdan Ivan.
Fostul ministru a negat categoric și că PSD ar fi avut nevoie de acordul Statelor Unite pentru a susține moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.
„Noi, în PSD, n-avem nevoie să ne spună cineva că avem voie să facem ceva sau n-avem voie. Am făcut o consultare internă cu 5.000 de aleși locali ai Partidului Social Democrat. Am vorbit în fiecare zi cu oamenii din Bistrița, cei care m-au votat și m-au trimis să merg acolo. Trebuia să-i întreb pe americani, să-mi cer voie ca să pun moțiune împotriva lui Ilie Bolojan și să-l dăm jos, așa cum așteptau 80% dintre români?”, a afirmat fostul ministru.
Ce spune despre întâlnirea cu Kimberly Guilfoyle
Bogdan Ivan susține că întâlnirile oficiale pe care le-a avut cu reprezentanți americani s-au desfășurat în legătură cu mandatul său de ministru al Energiei și cu proiectele energetice în care România urma să fie implicată.
„Singurele discuții pe care le-am avut oficial, într-un cadru oficial, atât cu ambasadorul SUA în România, cât și cu cel în Grecia, au fost cele legate de mandatul pe care l-am avut ca ministru al Energiei, în baza acelui acord pe care l-ați menționat dumneavoastră mai devreme, semnat de către cei doi, Alexandru Nazare și Cristian Bușoi, în Grecia, care trebuia să-l implementez mai departe din partea Guvernului României”, a declarat Ivan.
Fostul ministru a explicat și în ce context a avut loc întâlnirea din București la care au participat Sorin Grindeanu și ambasadoarea Kimberly Guilfoyle.
„În acea perioadă a avut loc la București conferința The Economist, care a avut ca speaker pe mine, pe doamna ambasador și foarte mulți alți oameni de afaceri din toată Europa Centrală și de Est. La finalul acelei întâlniri am primit invitația cordială din partea domniei sale de a participa la o cină, în care am discutat aspecte care țin de viitorul omenirii, care țin de Coridorul Vertical, aspecte tehnice, care n-au avut nicio legătură cu situația politică din țara noastră”, a susținut Ivan.
Bogdan Ivan a insistat că deciziile politice interne, inclusiv depunerea unei moțiuni de cenzură, nu aveau nevoie de aprobarea vreunui stat străin.
„Și o mai spun încă o dată foarte explicit. N-am nevoie, eu ca parlamentar, să-mi cer voie din partea niciunui alt stat ca să pun o moțiune de cenzură împotriva unui premier care a adus România în groapă din punct de vedere economic. E interzis să te întâlnești cu cineva la o cină? Un oficial al statului american, ca să ne înțelegem foarte bine, la o discuție privată în țara noastră? Nu știu să fie ilegal acest lucru, nu știu să fie interzis”, a spus Bogdan Ivan.
Ivan spune că a cerut Guvernului mandat pentru negocierile privind gazele
O parte importantă a explicațiilor fostului ministru vizează proiectul energetic și posibilitatea tranzitării gazelor naturale prin România. Bogdan Ivan susține că una dintre variantele analizate ar fi putut aduce venituri importante companiei Transgaz.
„Acel memorandum prevedea faptul că România o să intre în discuții cu cei din SUA să analizeze oportunitatea de tranzit de gaze naturale prin țara noastră, care ar fi adus cel puțin 250 de milioane de euro profituri clare către compania Transgaz, care este acționată în majoritate de statul român, sau varianta B, în care România să fie hub regional, în care să facă și achiziții de gaze, să le vândă companiilor românești și, dacă este cazul, să le vândă mai departe către statele vecine”, a explicat fostul ministru.
Pe măsură ce se apropia termenul de 90 de zile prevăzut pentru continuarea demersului, Ivan spune că a cerut Guvernului un mandat clar pentru a ști dacă poate continua negocierile.
„Eu, la rândul meu, fiind desemnat pe subiect ca ministru al Energiei, în timpul în care știam că statul român a angajat discuții foarte clare cu guvernul american, apropiindu-se scadența de 90 de zile, am cerut date foarte clare și un mandat explicit din partea Guvernului României să începem discuții. Sau măcar să spunem: începem să vorbim cu voi dacă ne interesează avantajul României sau nu ne interesează și spunem clar: nu, nu vrem să tranzităm gazele americane prin România, nu vrem să diversificăm sursele de aprovizionare, ca să știm ce le spunem oficial acelor oameni”, a declarat Ivan.
„Am trimis inclusiv adresă oficială către premierul României”
Bogdan Ivan susține că solicitarea pentru un mandat explicit nu a rămas doar la nivelul discuțiilor, ci a fost transmisă și în scris către premierul de la acel moment.
„Pentru că nu era vorba de un ministru, ci era vorba de Guvernul României, care era în raport cu Guvernul Statelor Unite ale Americii. Iar din discuțiile care au fost, eu am cerut un mandat explicit din partea Guvernului, pe care nu l-am primit. Am trimis inclusiv adresă oficială către premierul României, prin care am solicitat scris un mandat (…) cu mandate explicite din partea Guvernului României, pe care nici până în timpul în care mi-am dat demisia, nu l-am primit”, a afirmat Ivan.
Fostul ministru a relatat că răspunsul primit din partea lui Ilie Bolojan ar fi fost: „Hai că mai vedem”.
„Mai vedem, mai vedem, da. Eu respect foarte mult ierarhia statului român, dar nu pot să ajung în situația în care eu sunt responsabil de un anumit subiect care a fost decis de altcineva. Eu sunt în situația în care trebuie să răspund da sau nu sau să încep o negociere, dar eu nu am un mandat explicit din partea Guvernului pentru a purta aceste negocieri. Din acest motiv, am ajuns să cer, prin documente scrise, un mandat din partea Guvernului României”, a continuat Bogdan Ivan.
Bogdan Ivan: „Nimeni nu ne-a forțat să cumpărăm nimic”
Fostul ministru al Energiei respinge și acuzațiile potrivit cărora partea americană ar fi impus României să cumpere gaze naturale lichefiate.
„Deci, ca să fim foarte expliciți, nimeni nu ne-a forțat să cumpărăm nimic, nici să tranzităm nimic. Au fost discuții oficiale, exploratorii. Nu s-au discutat termeni și sub nicio formă nu s-a vorbit vreodată de obligația privată de a face ceva în numele României, ca să fim foarte expliciți”, a declarat fostul ministru.
Ivan susține că discuțiile nu ajunseseră nici măcar la stabilirea unui preț sau a unor condiții comerciale.
„Nu au fost discuții referitoare la prețuri (…) pentru că nu s-au negociat aceste lucruri. Deci noi nici măcar n-am ajuns să vorbim despre prețuri, despre condiții de livrare (…). Nimeni din guvernul american sau din altă parte nu ne-a cerut să facem un lucru care să fie în dezavantajul României”, a afirmat Ivan.
Miza Coridorului Vertical: tranzitul gazelor prin România
Bogdan Ivan spune că interesul României ar fi fost acela de a deveni o rută regională pentru gazele care intră în Europa prin Grecia și Bulgaria și merg mai departe către Ucraina, Republica Moldova și alte state din regiune.
„Din contră, noi am fost cei care eram interesați ca gazele care ajung din Grecia, prin Bulgaria, prin România, către Ucraina, către Republica Moldova, către Slovacia, către Ungaria, să treacă pe la noi, să plătească tarife de transport, în așa fel încât România să încaseze sute de milioane de euro din tranzitul acestor gaze naturale”, a spus fostul ministru.
El a susținut și că diversificarea surselor ar fi putut crește oferta de gaze în regiune și ar fi redus presiunea asupra prețurilor, invocând inclusiv viitoarea producție din Neptun Deep și necesarul de consum al centralei de la Mintia.
Ivan: „America a demonstrat că este un partener corect”
Bogdan Ivan afirmă că apariția unei noi surse de gaze în regiune ar fi afectat interesele furnizorilor existenți și susține că principalul perdant ar fi fost Federația Rusă.
„În mod oficial, nu, dar în același timp, prin anumiți oameni aflați în diferite poziții, plus printr-o campanie de linșaj mediatic adresată tot mie, vreo trei-patru luni de zile, tot pe același subiect, este evident că acel lucru nu a apărut de la sine și este evident că în timpul în care tu reușești să aduci o altă alternativă de furnizare a gazelor într-o anumită regiune europeană, cineva pierde. Și cine pierde în primul rând, pierde Federația Rusă”, a afirmat Ivan.
Fostul ministru consideră că Statele Unite și Rusia nu pot fi puse pe același plan atunci când este analizată securitatea energetică a Europei.
„Europa, pentru a putea să-și reducă dependențele, nu poate să pună pe picior de egalitate Federația Rusă, care a ajuns să șantajeze prin furnizare de hidrocarburi și gaze întreaga Europă, cu America, care a demonstrat că este un partener oficial, un partener corect în statele europene, care evident că nu poate să-i dea gazele gratuite”, a spus Bogdan Ivan.
Bogdan Ivan amenință cu procese după acuzațiile apărute
Scandalul a dus și la o plângere penală anunțată de deputatul USR Alexandru Dimitriu împotriva lui Sorin Grindeanu, George Simion și Bogdan Ivan, după relatările despre declarațiile atribuite ambasadoarei Kimberly Guilfoyle.
Bogdan Ivan respinge acuzațiile și spune că discută deja cu avocații săi despre posibile acțiuni în instanță.
„Iar toți acești oameni care vin cu acuzații în spațiul public, fără să aibă nicio bază pentru ceea ce fac, să se pregătească, pentru că și eu acum sunt cu avocații mei și e foarte probabil să-i dau în judecată pentru a proba toate aberațiile pe care le-au spus în spațiul public și despre mine, și despre președintele Sorin Grindeanu”, a declarat Ivan.
Fostul ministru a respins și informațiile potrivit cărora România s-ar fi angajat să cumpere gaze americane la un preț stabilit în prealabil.
„Nu a fost discuție, nu s-a ajuns la această discuție legată de prețuri și legată de modul în care să fie făcute potențiale achiziții. S-au calculat scenarii, dar nu s-a ajuns până acolo, pentru că România trebuia să dea un răspuns în baza unui memorandum pe care România și-a asumat că vrea să facă parte din acest proiect în care mai erau parte alte nouă state din Europa Centrală și de Est”, a declarat Bogdan Ivan.
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