Bogdan Ivan rupe tăcerea despre întâlnirea cu ambasadoarea SUA: „N-aveam nevoie să vină americanii să-mi spună că Bolojan e o catastrofă”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 sept. 2026, 20:13

Bogdan Ivan respinge orice legătură între întâlnirile avute cu oficiali americani și căderea Guvernului Bolojan. Fostul ministru al Energiei susține că discuțiile cu ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, au vizat proiecte energetice și Coridorul Vertical, nu situația politică din România.

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