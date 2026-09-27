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Politica· 2 min citire

Siegfried Mureșan îi cere din nou lui Sorin Grindeanu să-i voteze Guvernul: „Este cea mai bună ocazie pentru PSD”

Siegfried Mureșan, premierul desemnat

Siegfried Mureșan, premierul desemnat

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat27 sept. 2026, 18:57
SursăRealitatea PLUS

Mai sunt trei zile până când Siegfried Vasile Mureșan află dacă va ajunge la Palatul Victoria, iar premierul desemnat îi cere din nou lui Sorin Grindeanu să îl voteze în Parlament. Într-un mesaj public, Mureșan susține că votul de săptămâna viitoare este o ocazie pentru PSD și liderul partidului să demonstreze că acționează în interesul României.

Mureșan îi cere din nou votul lui Sorin Grindeanu

Siegfried Vasile Mureșan încearcă să obțină sprijinul necesar pentru votul din Parlament și transmite un nou mesaj către PSD și Sorin Grindeanu. Până acum, liderul social-democrat a criticat varianta Mureșan și a declarat că PSD nu îl susține pentru funcția de premier.

În urmă cu doar câteva zile, Sorin Grindeanu spunea că Siegfried Mureșan nu venise să discute cu PSD despre programul de guvernare, dar preciza că social-democrații sunt deschiși dialogului.

Acum, premierul desemnat lansează un nou apel public către liderul PSD.

„Votul de săptămâna viitoare este cea mai bună ocazie pentru PSD și pentru Sorin Grindeanu să demonstreze că sunt buni români și că nu au fost motivați de interese străine în ceea ce privește guvernarea țării”, a spus premierul desemnat pe pagina lui de socializare.

Mureșan vorbește despre un parteneriat strâns cu Statele Unite

În același mesaj, Siegfried Mureșan vorbește și despre relația României cu Statele Unite și spune că își dorește o colaborare strânsă cu Washingtonul. Declarația vine după ce, în trecut, Mureșan l-a criticat pe Donald Trump. Într-un interviu acordat RFI în 2024, citat ulterior de Realitatea.net, acesta afirma că Trump reprezintă „o amenințare pentru modul nostru de viață” și vorbea despre riscurile pe care le-ar presupune o nouă președinție a acestuia pentru Uniunea Europeană.

„Vreau un parteneriat strâns cu fiecare stat membru al Uniunii Europene, cu Statele Unite ale Americii și cu toate democrațiile liberale din jurul lumii”, a spus acesta, pe pagina lui de socializare.

Votul din Parlament, decisiv pentru premierul desemnat

Siegfried Mureșan încearcă să strângă voturile necesare în Parlament în condițiile în care poziția PSD rămâne esențială pentru formarea unei majorități. În ultimele zile, Sorin Grindeanu a transmis mai multe mesaje critice la adresa premierului desemnat și a programului său de guvernare, dar a susținut în același timp că este disponibil pentru discuții.

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