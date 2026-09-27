Siegfried Mureșan îi cere din nou lui Sorin Grindeanu să-i voteze Guvernul: „Este cea mai bună ocazie pentru PSD”

Publicat 27 sept. 2026, 18:57 Sursă Realitatea PLUS

Mai sunt trei zile până când Siegfried Vasile Mureșan află dacă va ajunge la Palatul Victoria, iar premierul desemnat îi cere din nou lui Sorin Grindeanu să îl voteze în Parlament. Într-un mesaj public, Mureșan susține că votul de săptămâna viitoare este o ocazie pentru PSD și liderul partidului să demonstreze că acționează în interesul României.

Distribuie articolul