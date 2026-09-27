Sorin Grindeanu respinge acuzațiile privind un „blat cu americanii” și anunță că PSD nu votează Guvernul Mureșan

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a respins, într-un mesaj public, acuzațiile potrivit cărora ar fi avut o înțelegere cu partea americană pentru îndepărtarea lui Ilie Bolojan. Liderul social-democrat a criticat fostul guvern și a reiterat că PSD nu va vota Cabinetul propus de premierul desemnat, Siegfried Mureșan.
Grindeanu: „Nu l-au dat jos nici americanii, nici rușii”
Grindeanu a calificat drept „tentativă de manipulare” informațiile despre o presupusă conspirație cu americanii. „Pe Bolojan nu l-au dat jos nici americanii, nici rușii, nici illuminati și nici vreun alt ordin secret”, a transmis liderul PSD.
Acesta a susținut că fostul premier a pierdut sprijinul românilor din cauza modului în care a guvernat, invocând cifra de „peste 88%”.
Lucrurile sunt însă mult mai simple: pe Bolojan nu l-au dat jos nici americanii, nici rușii, nici illuminati și nici vreun alt ordin secret, ci l-au demis peste 88% dintre români pentru că a guvernat foarte prost și a dus România în gard!
Acuzații privind SAFE, PNRR și energia
În același mesaj, liderul PSD i-a acuzat pe adversarii săi politici că au dezavantajat interesele României prin decizii legate de programul SAFE, fondurile europene, capacitățile energetice, hidrocentrale și agricultură. Grindeanu a afirmat, între altele, că ar fi fost atribuite contracte de 8 miliarde de euro unei singure companii străine.
Cu tupeu, adevărații trădători de țară mă acuză de "blat cu americanii”. Dar cine sunt ei?!
• Unii care au împrumutat cu dobândă - pe 40 de ani - miliarde prin programul SAFE. Totul pentru a da contracte de 8 miliarde de euro unei singure companii străine, în defavoarea industriei naționale.
• Unii care au cerut suspendarea fondurilor europene pentru România de supărare că favoritul lor – un condamnat definitiv, urmează să își piardă postul.
• Unii care au pus cu mâna lor în PNRR închiderea capacităților energetice ale României, când toată Europa a revenit la cărbune.
• Unii care au militat constant pentru blocarea finalizării hidrocentralelor care ar produce energie mai ieftină și, culmea, regenerabilă pentru români.
• Unii care au votat la Bruxelles împotriva fermierilor români și care au cerut condiționarea fondurilor pentru agricultura românească.
PSD își menține poziția față de Guvernul Mureșan
Grindeanu a declarat că susține atât Parteneriatul Strategic cu SUA, cât și apartenența României la Uniunea Europeană, insistând că cele două direcții nu trebuie separate. El a criticat totodată felul în care fostul guvern ar fi gestionat relația cu Washingtonul și proiectul reactoarelor de la Doicești.
Eu sunt pro-român! Și tocmai de aceea susțin Parteneriatul Strategic cu SUA, cel mai important aliat al nostru în NATO. La fel cum cred în apartenența noastră la Uniunea Europeană. Aceste două planuri nu trebuie separate niciodată.
În schimb, toată această gașcă de semidocți și incompetenți, din Guvernul demis Bolojan, a subminat constant relația cu SUA, dovada supremă fiind bâlbâiala ridicolă cu reactoarele de la Doicești.
„PSD nu votează Guvernul Siegfried Vasile Mureșan! PSD votează un guvern pro-român!”, a încheiat liderul social-democrat. Poziția reia recomandarea adoptată anterior de Biroul Permanent Național al PSD de a nu susține Cabinetul Mureșan, recomandare care urma să fie înaintată Consiliului Politic Național al partidului.