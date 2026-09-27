Sorin Grindeanu respinge acuzațiile privind un „blat cu americanii” și anunță că PSD nu votează Guvernul Mureșan

Scris de Darius Stănescu Publicat: 27 sept. 2026, 13:06

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a respins, într-un mesaj public, acuzațiile potrivit cărora ar fi avut o înțelegere cu partea americană pentru îndepărtarea lui Ilie Bolojan. Liderul social-democrat a criticat fostul guvern și a reiterat că PSD nu va vota Cabinetul propus de premierul desemnat, Siegfried Mureșan.

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