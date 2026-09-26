Victor Negrescu desființează programul lui Siegfried Mureșan: „Lipsit de conținut și de ambiție”

Europarlamentarul PSD Victor Negrescu critică programul de guvernare prezentat de premierul desemnat Siegfried Mureșan și susține că documentul nu arată clar ce își propune România pentru următorii cinci sau zece ani. Social-democratul reclamă lipsa unor măsuri mai concrete în domenii precum politica externă, investițiile, fondurile europene, viitorul buget al Uniunii Europene sau relația cu Republica Moldova.
Siegfried Mureșan a depus sâmbătă, 26 septembrie, la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor propuși. Premierul desemnat a afirmat că documentul cuprinde 372 de măsuri, însă Victor Negrescu consideră că multe dintre obiective nu sunt însoțite de suficiente explicații privind modul în care ar urma să fie puse în practică.
Negrescu: Programul pare făcut „pentru a bifa niște capitole”
Victor Negrescu susține că documentului îi lipsește o direcție clară și că obiectivele prezentate nu sunt însoțite de suficiente detalii privind rezultatele urmărite și instrumentele prin care acestea ar urma să fie obținute.
„Programul de guvernare propus de PNL-USR este lipsit de conținut și de ambiție. Pare scris mai degrabă pentru a bifa niște capitole decât pentru a spune ce vrea România să obțină în următorii ani și cum intenționează să o facă”, afirmă europarlamentarul PSD.
Negrescu amintește că PNL se află la guvernare din 2019 și vorbește despre „7 ani de liberalism fără rezultate și mai bine de 1 an de austeritate”. El susține, de asemenea, că unele dintre măsurile incluse în noul program ar reveni asupra unor decizii promovate anterior chiar de liberali. Aceste afirmații reprezintă evaluarea politică a europarlamentarului PSD asupra activității PNL și asupra documentului prezentat de Mureșan.
Critici privind politica externă și sprijinul pentru companiile românești
O parte importantă a mesajului lui Victor Negrescu vizează politica externă și afacerile europene. Europarlamentarul spune că programul nu explică suficient cum ar urma să fie folosită diplomația pentru sprijinirea economiei românești și pentru intrarea companiilor autohtone pe noi piețe.
„Nu vedem concret cum vor fi sprijinite companiile românești să intre pe piețe noi, cum vrem să creștem exporturile sau cum transformăm diplomația românească într-un instrument real de promovare economică”, spune Negrescu.
El cere și o abordare mai clară în privința investițiilor străine, cu domenii prioritare stabilite dinainte. Printre sectoarele indicate se află tehnologia, inteligența artificială, energia, industria de apărare, industria farmaceutică și producția avansată.
„Ambasadele și instituțiile statului ar trebui să aibă obiective economice măsurabile. Nu putem aștepta ca investitorii să descopere singuri România. Dimensiunea relațiilor bilaterale este complet ignorată”, afirmă europarlamentarul.
Negrescu cere obiective clare pentru bugetul UE din 2028-2034
Social-democratul critică și partea dedicată viitorului buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034. În opinia sa, programul ar fi trebuit să precizeze mult mai clar ce urmărește România în negocierile privind politica de coeziune, agricultura, dezvoltarea rurală și finanțarea competitivității europene.
„Urmează una dintre cele mai importante negocieri pentru România din acest deceniu”, susține europarlamentarul.
Negrescu spune că nu sunt explicate suficient nici prioritățile de la care România nu ar trebui să renunțe și nici alianțele pe care Bucureștiul ar urma să le construiască pentru susținerea propriilor obiective în negocierile europene.
Criticile sale vizează și viitorul Fond European pentru Competitivitate. Europarlamentarul consideră că firmele, universitățile și centrele de cercetare din România ar trebui pregătite din timp pentru a putea accesa finanțările disponibile.
Ținta de 10 miliarde de euro anual, criticată de europarlamentarul PSD
Victor Negrescu se referă și la obiectivul privind atragerea a minimum 10 miliarde de euro anual din politica de coeziune, începând din 2027. El nu contestă ținta în sine, ci spune că programul nu arată suficient de clar cum ar urma să fie atinsă.
„Pentru asta ai nevoie de proiecte mature, lucrări executate, cofinanțare, facturi și capacitate administrativă. Programul ar fi trebuit să arate drumul până la această țintă, nu doar să scrie cifra”, afirmă Negrescu.
Europarlamentarul PSD reclamă și lipsa unor detalii privind proiectele din PNRR care nu vor putea fi terminate în actualul cadru. El spune că documentul nu explică suficient către ce alte surse de finanțare ar urma să fie mutate aceste proiecte și cum va fi asigurată finalizarea lor.
Marea Neagră și Republica Moldova, alte puncte contestate
Victor Negrescu susține că unele dintre obiectivele prevăzute pentru regiunea Mării Negre se află deja în lucru la nivel european. El amintește că a susținut transformarea securității Mării Negre într-o prioritate europeană și promovarea unui hub european de securitate maritimă.
„Guvernul trebuia să operaționalizeze structura și să aplice pentru fondurile disponibile încă din această toamnă. De aceea, nu mai este suficient ca un program de guvernare să anunțe că vrea acest hub”, spune europarlamentarul.
În privința Republicii Moldova, Negrescu cere proiecte comune concrete în infrastructură, energie, investiții, educație și administrație, despre care spune că ar putea contribui direct la apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană.
Negrescu critică și capitolul dedicat diasporei
Europarlamentarul PSD consideră că nici măsurile pentru românii din străinătate nu sunt suficient dezvoltate. În opinia lui, diaspora ar trebui privită nu doar prin prisma sprijinului oferit cetățenilor români din afara țării, ci și ca o sursă de investiții, expertiză și legături profesionale.
„Iar despre diaspora găsim din nou prea multe formulări generale. Milioanele de români din afara țării sunt o resursă strategică pentru România (…). Un program modern ar trebui să explice cum îi conectăm cu economia românească, cum atragem capitalul și expertiza lor și cum construim rețele românești de influență economică și profesională”.
„Ce vrem să fie România peste cinci sau zece ani?”
Victor Negrescu spune că principala sa critică este lipsa unei viziuni pe termen lung, care să lege toate măsurile cuprinse în programul de guvernare.
„În final, lipsește tocmai răspunsul care ar trebui să dea sens întregului program. Ce vrem să fie România peste cinci sau zece ani?”, afirmă europarlamentarul PSD.
El susține că simpla asumare a orientării pro-europene și pro-atlantice nu este suficientă dacă documentul nu arată și ce beneficii concrete urmărește România prin această poziționare.
„România avea nevoie de un proiect de politică externă și europeană. PNL-USR a prezentat, în schimb, slogane de bifat într-un program de guvernare. În vremurile pe care le trăim, este mult prea puțin”, conchide Negrescu.
Siegfried Mureșan a depus sâmbătă programul și lista Cabinetului la Parlament, iar următoarea etapă este reprezentată de audierile miniștrilor propuși și votul de învestitură. Premierul desemnat a prezentat documentul drept unul „extrem de concret”, cu 372 de măsuri, apreciere diferită de cea exprimată de Victor Negrescu.
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