Victor Negrescu desființează programul lui Siegfried Mureșan: „Lipsit de conținut și de ambiție”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 sept. 2026, 16:38

Europarlamentarul PSD Victor Negrescu critică programul de guvernare prezentat de premierul desemnat Siegfried Mureșan și susține că documentul nu arată clar ce își propune România pentru următorii cinci sau zece ani. Social-democratul reclamă lipsa unor măsuri mai concrete în domenii precum politica externă, investițiile, fondurile europene, viitorul buget al Uniunii Europene sau relația cu Republica Moldova.

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