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Politica· 2 min citire

Sorin Grindeanu respinge rotativa propusă de USR și critică PNL: „În acest moment, PNL e de fapt USR”

Sorin Grindeanu, președintele PSD

Sorin Grindeanu, președintele PSD

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Scris deDarius Stănescu
Publicat26 sept. 2026, 14:06
SursăRealitatea PLUS

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, respinge propunerea USR privind o rotativă la guvernare și spune „tot ce vine dinspre USR nu poate fi luat în calcul”. În același timp, liderul social-democrat afirmă că și-ar dori o colaborare cu PNL, însă cel conservator deoarece după părerea sa cel de acum e foarte apropiat de USR.

Întrebat dacă PSD ar putea lua în calcul rotativa propusă de USR, Grindeanu a răspuns că „tot ce vine dinspre USR nu poate fi luat în calcul”.

Grindeanu: „PNL e de fapt tot USR”

Grindeanu l-a criticat și pe premierul desemnat, Siegfried Mureșan, susținând că acesta nu a prezentat un program de guvernare și că nu ar dori, în opinia sa, să obțină votul Parlamentului.

Liderul PSD a afirmat că va discuta cu toate partidele reprezentate în Parlament înainte de a trage o concluzie privind o eventuală majoritate. Totodată, a făcut o distincție între PNL-ul cu care spune că ar dori să colaboreze și partidul liberal din prezent.

Până în acest moment, singurul program politic pe care îl are Siegfried Mureșan sunt înjurăturile la adresa PSD.

Eu cred că domnul Mureșan nu dorește să fie prim ministru și face tot ce e posibil să pice în Parlament.

Aproape tot ce vine dinspre USR nu poate fi luat în calcul.

Voi merge și voi vorbi cu toate partidele. Concluzia la final o să o vedem mi-aș dori să existe o colaborare cu PNL-ul să spunem cel de dreapta, conservator, creștin democrat pe care îl știu. În acest moment, PNL e de fapt... e tot USR.

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