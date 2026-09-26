Sorin Grindeanu respinge rotativa propusă de USR și critică PNL: „În acest moment, PNL e de fapt USR”

Publicat 26 sept. 2026, 14:06 Sursă Realitatea PLUS

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, respinge propunerea USR privind o rotativă la guvernare și spune „tot ce vine dinspre USR nu poate fi luat în calcul”. În același timp, liderul social-democrat afirmă că și-ar dori o colaborare cu PNL, însă cel conservator deoarece după părerea sa cel de acum e foarte apropiat de USR.

Distribuie articolul