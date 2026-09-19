Nicușor Dan, după inaugurarea Spitalului Clinic Județean de Urgențǎ Bistrița: ”România are probleme, dar are și rezultate”

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis sâmbătă, după inaugurarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița, că, deși țara noastră se confruntă în continuare cu probleme, este important să fie recunoscute și rezultatele obținute în ultimii 20 de ani, precum și investițiile finalizate cu fonduri europene în beneficiul comunităților.
Nicușor Dan: ”România are probleme, dar are și rezultate”
”Astăzi, la Bistrița, am participat la un moment important pentru întreaga comunitate: inaugurarea unei investiții așteptate de mult timp, Spitalul Clinic Județean de Urgențǎ.
Un spital modern înseamnă mai mult decât o clădire nouă. Înseamnă acces mai rapid la servicii medicale, condiții mai bune pentru pacienți și un loc care poate atrage medici și personal medical bine pregătit.
Dar cred că este important să privim și dincolo de această realizare.
Într-o perioadă în care avem uneori impresia, din ceea ce vedem și citim, că suntem permanent în pragul unei crize, trebuie să avem și echilibrul de a recunoaște lucrurile care funcționează și succesele pe care le obținem împreună”, a scris Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook.
Șeful statului a admis faptul că ”România are probleme. Avem corupție, grupuri de interese, lucruri care trebuie schimbate și domenii în care am fi putut progresa mai repede. Dar avem și rezultate”.
Potrivit liderului de la Cotroceni, ”când oameni care au avut un termen-limită, fonduri europene și o responsabilitate față de comunitate reușesc să ducă la capăt o investiție importantă, acesta este un succes”.
Nicușor Dan:”Să continuăm să construim pentru noi și pentru copiii noștri”
Nicușor Dan a afirmat că progresele României din ultimii 20 de ani aparțin întregii societăți și a transmis că, deși multe lucruri puteau fi realizate mai repede, este important ca rezultatele obținute să fie recunoscute, iar proiectele pentru comunități să continue.
”Iar succesele României din ultimii 20 de ani nu sunt ale unui singur om sau ale unei singure instituții. Sunt rezultatul muncii noastre, ca societate.
Nu totul este perfect și, cu siguranță, multe lucruri puteau fi făcute mai repede. Dar dacă privim cu echilibru la drumul parcurs, putem vedea și cât de mult am reușit să construim.
Să ne bucurăm de ceea ce reușim, să învățăm din ceea ce nu funcționează și să continuăm să construim pentru noi și pentru copiii noștri.
Felicitări tuturor celor care au făcut posibil acest proiect și, mai ales, comunității din Bistrița”, a conchis președintele României.