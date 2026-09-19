Nicușor Dan, după inaugurarea Spitalului Clinic Județean de Urgențǎ Bistrița: ”România are probleme, dar are și rezultate”

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 19 sept. 2026, 15:17

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis sâmbătă, după inaugurarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița, că, deși țara noastră se confruntă în continuare cu probleme, este important să fie recunoscute și rezultatele obținute în ultimii 20 de ani, precum și investițiile finalizate cu fonduri europene în beneficiul comunităților.

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