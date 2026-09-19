Nicușor Dan, la Bistrița, în ziua semnării decretului pentru Siegfried Mureșan: „Dacă ne uităm la televizor pare că suntem în preajma apocalipsei!”

Publicat 19 sept. 2026, 11:17 Actualizat 19 sept. 2026, 13:09

Președintele României, Nicușor Dan, se află sâmbătă, 19 septembrie, în județul Bistrița-Năsăud, chiar în ziua în care a anunțat că va semna decretul privind desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru. Documentul urmează să fie publicat luni în Monitorul Oficial.

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