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Politica· 2 min citire
Dan Puric: ”Cei de la vârf au confiscat puterea și o vând pe tarabă”
Publicat20 sept. 2026, 13:06
Actualizat20 sept. 2026, 13:07
SursăRealitatea PLUS
Dan Puric a declarat sâmbătă seara, în direct la Realitatea PLUS, că actuala conducere din România ”a confiscat” puterea și ”distruge” țara, subliniind că identitatea națională și valorile creștine sunt supuse unor presiuni. Actorul a criticat compromisurile făcute în ultimii 30 de ani și a pus sub semnul întrebării măsura în care viitorul guvern va reuși să îmbunătățească situația țării.
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