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Politica· 2 min citire

Dan Puric: ”Cei de la vârf au confiscat puterea și o vând pe tarabă”

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Scris deRealitatea.NET
Publicat20 sept. 2026, 13:06
Actualizat20 sept. 2026, 13:07
SursăRealitatea PLUS

Dan Puric a declarat sâmbătă seara, în direct la Realitatea PLUS, că actuala conducere din România ”a confiscat” puterea și ”distruge” țara, subliniind că identitatea națională și valorile creștine sunt supuse unor presiuni. Actorul a criticat compromisurile făcute în ultimii 30 de ani și a pus sub semnul întrebării măsura în care viitorul guvern va reuși să îmbunătățească situația țării.

Dan Puric:” Palma de pământ sufletesc nu se vinde niciodată”

”Pentru ăștia care occulta și marile puteri suntem un număr. Fiecare popor are un genom. Știi care-i genomul poporului român? Să renască din propria cenușă. Cei care acum au confiscat puterea în România și o distrug, o vând pe taraba asta internaționalistă, fără scrupule o fac. Ei sunt siguri că nu-i vede nimeni că distrug țara. Nu avem dreptul să fim români și creștini în țara asta, avem dreptul să fim absolut... absolut orice, numai români și creștini. Dacă palma de pământ e pământ sufletesc românesc, aia nu se negociază”, a spus Dan Puric, la Realitatea PLUS.

Dan Puric: ”Sufletul românesc trebuie aparat”

Actorul a subliniat că ”niciodată în istoria lui nu a fost atât de atacat și de ispitit sufletul românesc ca să fie distrus”.

”Sufletul românesc trebuie aparat! Sunt 30 de ani de zile de compromisuri pe care le-au... le-am făcut noi ca români în fața clasei conducătoare și în fața celor de dincolo. Acum se plătește. Ce moștenire le lași tinerilor care vin în spate, când tu ai stat cu capul plecat? Și acuma ăia așteaptă un prim-ministru. Păi ăla va face bine țara, domnule”, a conchis Dan Puric.

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