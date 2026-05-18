Dan Puric, mesaj dur pentru clasa politică: „Statul român a devenit instrument de distrugere a poporului român”

Sursă: Realitatea PLUS

Actorul Dan Puric a transmis un mesaj vehement despre situația României, acuzând guvernanții din ultimii 30 de ani de „trădare națională” și avertizând că țara se află „pe marginea prăpăstiei”.

Dan Puric susține că actuala criză este una „premeditată”, menită să împiedice poporul român să își revină, și că cei aflați la putere reprezintă „mâna întinsă a unor interese internaționale”, nu interesele cetățenilor.

Nu văd situația actuală că e ceață. În primul rând, este o ceață premeditată, pentru că se merge pe confuzie făcută încontinuu, ca acest popor să nu își revină. Este o manevră politică. Să știți că marele pericol în care se află țara acum nu este atâta dorința aceasta de spoliere venită din afara tuturor resurselor noastre naturale și a tuturor nădejdilor noastre, cât actul de trădare națională pe care îl fac guvernanții de 30 de ani. Ăsta este cel mai periculos lucru.

Dan Puric: „Nu sunt niște oameni politic ai României, ci mâna întinsă a unor interese internaționale”

Ne confruntăm cu un act de trădare națională făcut de ai noștri, de autohtoni. Și trebuie să îl numim, știți cum este, e atât de simplu, la actul acesta de confuzie, noi trebuie să le răspundem cu un act de conștientizare. Spunea la un moment dat marele istoric Vasile Pârvan că „poporul care își conștientizează procesul istoric prin care trece are dreptul să se legitimeze în fața istoriei”. Deocamdată, cu acești oameni noi nu ne putem legitima, deoarece ei nu sunt niște oameni politici ai României. Sunt mâna întinsă a unor interese internaționale și internaționaliste și nu au nicio legătură. Demult, statul român nu mai reprezintă poporul român. A devenit instrument de distrugere a poporului român. Asta trebuie spuse calm, dar câteodată și radical.

„Credința ne-a scos întotdeauna din impas”

Cartea pe care am scris-o am scris-o tocmai pentru faptul că ne aflăm la răscruce, dar nu ne aflăm la răscruce ca să ne închinăm la elemente străine, ci să ne închinăm la troița noastră care ne verticalizează. Pe noi, credința ne-a scos întotdeauna din impas. Nu există o ideologie și o doctrină care să ne facă bine. Există un suflu românesc, național. Acest suflu trebuie refăcut. Și am toată nădejdea acum, pe marginea prăpăstii, că poporul român se va reface. Nu am niciun argument logic. E bine ceea ce se întâmplă, că fără această criză nu se pot devoala microbii și virușii ideologici care sunt la noi în țară.

Nu se poate devoala o realitate inamică a poporului român și mergem întorcându-ne pentru o clipă spre trecut. Ne refacem prin demnitatea trecutului nostru, nu prin trădările naționale. Ne refacem prin demnitatea celor care au murit pe front, care au murit în toate bătăile pentru această țară ca ea să rămână liberă și creștină. Ne refacem prin demnitatea tuturor sfinților martiri din închisorile comuniste. Prin demnitatea oamenilor de cultură care au luptat pentru această țară în frunte cu Eminescu. Și în frunte și cu Octavian Goga, cu Nicolae Iorga, Xenopol și alții. În clipa în care să nu uitați cum zice francezul nous avons pavé l'enfer avec des bonnes intentions: „am pavat infernul cu bune intenții”, dacă ești într-un guvern și vezi că ceva este împotriva țării tale nu poți să stai sedentar și letargic. Unde sunt semnele de cum să zic de revitalizare, de revenire? Dacă sunt la ATI eu, cum să zic, ală bolnav și nu am grijă de el să-l refac și dau în continuare toxine ca să-l omor nu sunt responsabil? Sau sunt pe deplin iresponsabil? Sigur că Doamne ferește în clasa politică or fi existat și oameni cu bune intenții, dar capacitatea lor de a le pune la lucru este minimală.

„Ne înmormântează cu bune intenții”

Artistul a mai atras atenția asupra pericolului ștergerii identității naționale din educație și cultură, acuzând o „pornografiere a educației cu ideologii venite de dincolo” și distrugerea premeditată a culturii române.

Cu toate acestea, Puric și-a exprimat speranța că poporul român se va reface, invocând credința și demnitatea înaintașilor.

Nu te înscrii într-o chestie de genul acesta dacă nu poți să ridici țara. Rămânem și ne înmormântează cu bune intenții. Uitați ce se întâmplă în lume. Uitați cu luările de cuvânt ale oamenilor care nu doresc războaie, care nu doresc această cădere. Nu mai stați anclasată într-o strictă actualitate că nu actualitatea cum să zic rămâne aceasta într-un prezent penibil. Haideți să vorbim de viitorul copiilor noștri. Dacă aveți copii sau vă gândiți în ce lume trăiește? Într-o lume în care educația a fost pornografiată cu ideologii venite de dincolo, în care cultura românească a fost anulată.

„Un popor nu poate merge înainte fără trecutul lui”

Ca să avem prezent trebuie să ne situăm foarte bine pilonii trecutului nostru. Nu vedeți că ni se șterge trecutul? Din istorie, din manuale, din cultură, de peste tot? Un popor nu poate merge înainte fără trecutul lui. Nu poate, nu se poate. Noi avem un trecut demn. Trebuie strigat. În primul rând trebuie spus cu voce tare acest asasinat care s-a făcut în primul rând cu elemente autohtone. De ce anumiți profesori? De ce anumiți artiști? De ce anumiți miniștri de cultură au distrus premeditat această cultură?