Cod portocaliu de vijelii și grindină în mai multe județe din România. ANM anunță furtuni puternice și ploi torențiale | VIDEO

Administrația Națională de Meteorologie a emis luni seară mai multe avertizări nowcasting de cod portocaliu pentru fenomene meteo severe, valabile în județele Arad, Bihor, Timiș, Hunedoara, Gorj și Mehedinți. Meteorologii avertizează asupra unor vijelii puternice, descărcări electrice frecvente, grindină și cantități importante de precipitații într-un interval scurt de timp.

Vijelii și ploi torențiale în Arad, Bihor, Timiș și Hunedoara

Potrivit avertizării ANM, între orele 20:20 și 21:15, mai multe localități din județele Arad, Bihor, Timiș și Hunedoara se află sub cod portocaliu de vreme severă.

Meteorologii anunță averse torențiale ce pot cumula între 25 și 40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de până la 70-80 km/h, vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni.

Printre localitățile vizate se numără municipiul Arad, dar și Sântana, Ineu, Șiria, Vladimirescu, Pâncota, Sebiș și alte zeci de comune și orașe din vestul țării.

Cod portocaliu și în Gorj și Mehedinți

O altă avertizare meteo este valabilă între orele 20:40 și 21:40 pentru localități din județele Gorj și Mehedinți.

Sunt așteptate ploi torențiale, cu acumulări de apă de până la 40 l/mp, descărcări electrice frecvente, vijelii cu viteze estimate între 50 și 70 km/h și grindină de mici dimensiuni.

Localitățile Motru, Văgiulești, Cătunele, Samarinești, dar și mai multe comune din Mehedinți se află sub avertizarea de vreme severă emisă de ANM.

Furtuni puternice și în zona montană din Mehedinți

Meteorologii avertizează că și zona montană a județului Mehedinți este afectată de fenomene extreme. Între orele 20:00 și 21:00, sunt prognozate ploi abundente, vijelii și căderi de grindină în localități precum Orșova, Baia de Aramă, Eșelnița, Dubova și Ponoarele.

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările în timpul furtunilor, să se adăpostească în locuri sigure și să evite parcarea autovehiculelor sub copaci sau în apropierea stâlpilor de electricitate.