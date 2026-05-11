Vremea se schimbă brusc în București. Vin ploi, vijelii și temperaturi mai mici cu aproape 10 grade

ANM a emis o prognoză specială pentru București, valabilă până joi dimineață. Meteorologii anunță ploi, descărcări electrice, intensificări ale vântului și o răcire accentuată a vremii începând de miercuri. Capitala se află și sub o informare meteorologică de instabilitate atmosferică și vânt puternic.

Luni, temperaturile vor rămâne peste normalul perioadei, iar maxima va ajunge în jurul valorii de 26 de grade. Pe parcursul zilei cerul va fi variabil, însă spre seară și în timpul nopții sunt așteptate înnorări accentuate, averse și descărcări electrice. Vântul va avea intensificări temporare, cu rafale de 40-45 km/h. Temperaturile minime din timpul nopții vor coborî la 12-14 grade.

Cum va fi vremea marți în București

Marți, vremea rămâne instabilă în Capitală. Meteorologii anunță că după-amiaza și noaptea vor fi perioade cu ploi, tunete și fulgere. Vântul se va intensifica temporar, iar rafalele pot ajunge la 45-50 km/h. Există și posibilitatea apariției unor vijelii. Temperatura maximă va fi de aproximativ 25 de grade, iar minima se va situa între 10 și 12 grade.

Cea mai mare schimbare apare miercuri, când temperaturile vor scădea brusc. Maxima nu va mai depăși 17 grade, cu aproape 10 grade mai puțin față de începutul săptămânii. Cerul va fi temporar noros și sunt posibile ploi slabe. Vântul va continua să sufle moderat pe timpul zilei, cu rafale care pot atinge 45-50 km/h.