Super El Niño revine! Cod roșu de fenomene extreme pentru 2026 și 2027

Oceanele lumii ating temperaturi record în luna mai 2026, avertizează specialiștii de la observatorul european Copernicus. Revenirea fenomenului El Niño stârnește îngrijorare la nivel global, agențiile meteorologice estimând că episodul prognozat pentru 2027 ar putea deveni un „Super El Niño”.

Încălzirea accelerată a oceanelor planetare a atins cote alarmante în primăvara anului 2026, raportul lunar emis de serviciul Copernicus indicând faptul că temperaturile medii de la suprafața mărilor au egalat deja recordurile istorice stabilite în 2024. Experții avertizează că suntem la doar câteva zile distanță de stabilirea unor noi maxime absolute pentru luna mai, fenomenul fiind alimentat de o combinație periculoasă între încălzirea globală antropică și revenirea ciclului natural El Niño. În prezent, valuri de căldură marină extremă traversează zone vaste, din centrul Pacificului ecuatorial până la coastele Americii de Nord, prefigurând schimbări climatice majore la nivel global.

Mecanismul El Nino și probabilitatea unui „Super Eveniment”

Fenomenul El Niño reprezintă faza de încălzire a unui ciclu natural din Oceanul Pacific care influențează în mod direct regimul precipitațiilor și al temperaturilor pe întreg globul. Deși intensitatea fenomenului opus, La Niña, este în scădere, Organizația Meteorologică Mondială estimează că revenirea El Niño este iminentă în intervalul mai-iulie. Îngrijorarea comunității științifice este amplificată de faptul că acest episod ar putea rivaliza cu celebrul „Super El Niño” din perioada 1997-1998, fiind potențial mult mai puternic decât cel înregistrat în urmă cu trei ani. Această evoluție este monitorizată cu atenție deoarece temperaturile observate în zonele cheie ale Pacificului indică o acumulare masivă de energie termică.

Perspective sumbre pentru anul 2027

Impactul maxim al fenomenului El Niño asupra temperaturii medii globale se resimte de obicei în anul imediat următor apariției sale, ceea ce transformă 2027 într-un candidat cert pentru titlul de cel mai călduros an din istoria înregistrărilor. Climatologii de la Berkeley Earth și specialiștii Copernicus coincid în estimările lor, considerând că este foarte probabil ca recordul anual deținut de 2024 să fie doborât. Chiar dacă previziunile stabilite în timpul primăverii păstrează o doză de incertitudine, suprapunerea acestui ciclu natural peste efectul de seră generat de arderea combustibililor fosili va face ca anul 2027 să fie unul marcat de anomalii termice fără precedent.

Fenomene meteorologice extreme și degradarea calotei polare

Datele colectate în aprilie 2026 confirmă o tendință de destabilizare climatică generalizată, luna respectivă fiind a treia cea mai caldă din istorie. Această încălzire se reflectă direct în starea gheții arctice, care a înregistrat o refacere minimă pe parcursul iernii, rămânând la niveluri critice. Concomitent, planeta s-a confruntat cu un val de catastrofe naturale, de la cicloane tropicale în Pacific la inundații devastatoare și alunecări de teren în Peninsula Arabică și Asia Centrală. Aceste evenimente, soldate cu numeroase victime, confirmă frecvența tot mai mare a fenomenelor extreme corelate direct cu schimbările climatice actuale.

Prognoza pentru Europa și riscurile verii viitoare

După o lună aprilie caracterizată prin condiții meteorologice contrastante, Europa se pregătește pentru o perioadă estivală dominată de temperaturi peste mediile sezoniere. Lipsa precipitațiilor prognozată pentru următoarele luni ar putea accentua fenomenul de secetă pe continent, crescând în mod exponențial riscul de incendii de vegetație. Specialiștii Copernicus subliniază că datele lunare confirmă faptul că impactul activităților umane asupra climei nu mai este o ipoteză, ci o realitate care dictează intensitatea și frecvența dezastrelor naturale cu care se confruntă societatea contemporană.