Captură record a polițiștilor de frontieră din Giurgiu. Peste şapte milioane de ţigarete, în valoare de peste 2 milioane de euro, ascunse într-un transport de citrice

Poliţiştii de frontieră din Giurgiu au descoperit şi confiscat peste şapte milioane de ţigarete, estimate la aproximativ două milioane de euro, ascunse într-un transport de citrice. Şoferul camionului a fost reţinut pentru 24 de ore.

Poliţiştii de frontieră din Giurgiu au oprit pe DN 5, pentru un control, un TIR, înmatriculat în România, condus de un cetăţean român, în vârstă de 44 de ani care circula pe ruta Bulgaria-România şi transporta, conform documentelor, citrice.

”Cu ocazia verificării compartimentului marfă al mijlocului de transport, au fost descoperite, în interiorul remorcii, ascunse prin «metoda capac», mai multe pachete de ţigări pentru care şoferul în cauză nu deţinea documente de provenienţă şi care erau ascunse în aproximativ jumătate din compartimentul destinat mărfii transportate. În urma inventarierii acestora, a rezultat cantitatea totală de 7.199.780 de ţigarete (359.989 de pachete de ţigări), fără timbru de acciză”, au transmis reprezentanţii Poliţiei de Frontieră, într-un comunicat de presă.

Potrivit reprezentanților instituției, întreaga cantitate de ţigarete, estimată la o valoare de aproximativ 10.800.000 lei (peste 2.000.000 euro), şi ansamblul rutier în cauză au fost indisponibilizate de către poliţiştii de frontieră.

Oamenii legii continuă cercetările pentru infracţiunea de ”deţinere în afara antrepozitului fiscal”, sub supravegherea procurorului de caz

Şoferul a fost reţinut pentru 24 de ore şi urmează să fie prezentat instanţei cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.